“一带一路”签署百份国际合作文件

据新华社北京12月22日电 （记者安蓓）国家发展改革委主任何立峰22日说，中国以“一带一路”建设为重点，开放型经济新体制逐步健全。通过加强政策沟通，已累计与86个国家和国际组织签署了100份“一带一路”合作文件。中欧班列累计开行近7000列，市场化运营水平不断提升。
何立峰在当日召开的全国发展和改革工作会议上说，2017年“一带一路”建设取得重大进展。深入开展重点区域、重点国别的产能、投资、数字丝绸之路合作，积极稳妥推进中巴经济走廊建设，蒙内铁路建成运行，匈塞铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段、阿联酋哈利法港开工建设，汉班托塔港正式交由我国运营。
何立峰说，2018年将进一步促进共建“一带一路”合作。推进落实“一带一路”国际合作高峰论坛签署的合作文件，开展重大成果专项督查，努力形成“谅解备忘录－合作规划－项目清单”的良性工作链条。积极推进互联互通、产能合作、数字经济等重点项目建设，加强标准、体系等软联通。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】