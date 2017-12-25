华裔新生代闯进巴黎时尚圈

近年来，法国华裔第二代逐渐走进公众视野，他们的创业思路以及对中国文化的接纳和传承，都与老一代华人有所不同。他们正用自己的智慧和新理念拓展发展路径，挺进巴黎时尚圈。
“父辈们首先要改变的是传统的经营理念。”法国年轻华商刘辰说。这里说的经营理念，不是指产品转型、产业升级，而是老一辈华商固有的观念。
刘辰说，在法的华商以浙江商人为主，浙商具有敢为天下先的拼搏精神，但老一辈法国浙商的传统理念确实有不合理的地方。比如，盲目扩张，不懂收缩和止损。
而现在，时尚中心已经被“华二代”占领，很多店面是法国华裔第二代在主理，他们的父母已经退到了幕后。当然，父辈退居幕后之后，不仅在支持孩子“二次创业”，也开始为当地的华人社团贡献力量，不少人参与了公益慈善事业。
在巴黎时尚中心走一圈会发现，的确如刘辰所言，这里几乎被华裔第二代“占领”了。第二代华裔商人温大维店中的5人团队里，最小的只有19岁，其他几人分别为20到23岁。
就是这样一个年轻团队，独立设计服装、创立品牌、寻找客商、参加展览会。经过两年多的时间，他们这个面向16-30岁年龄层的品牌就在欧洲有了一定市场。
温大维读书时所学的专业是贸易，为了创立服装品牌，他特地学了服装设计。两年间，他和他的团队不停地穿梭在欧洲各大商业中心和各大展会，与各大专业网站合作。如今，他们的品牌已经能够与诸多大牌同台竞争，并且取得了喜人的销量。
“我们最大的特点就是个性化、小众化，市场上看不到同类的样式。”温大维说，他们通过大量的调研，分析年轻人的喜好。根据这种调研，他们设计出符合潮流的样式，并且会根据市场的需求改变。
温大维说：“流水线生产出来的大量产品已经不适合这个时代，这一点，在中国国内也已经体现得很明显了，如果父辈们还是通过量大优惠来做生意，肯定撑不了多久。”他提到的另一个经营理念的不同是，以前父辈们是等着客户上门，而现在，他们是主动出击。
在时尚中心走一走，像温大维这样“二次创业”的华裔年轻人很多。他们的“不一样”在于独特的设计、独立的品牌、流利的英语和法语。所有这一切，都在告诉你，未来华人商圈的变化，就靠他们了。 （孔帆）
（来源：中国新闻网）
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