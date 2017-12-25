美视中国为“竞争对手”不明智(专家解读)

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图为日前，美国总统特朗普就发布国家安全战略发表讲话。
美国总统特朗普于当地时间12月18日公布任内第一份《国家安全战略报告》。在这份报告中，特朗普政府称美国面对一个充满“竞争”的世界，并将俄罗斯和中国等国视作美国的“竞争者”。
据英国《金融时报》网站12月18日报道，特朗普在公布国家安全战略报告后表示：“俄罗斯和中国试图挑战美国的影响力、价值观和财富。”
英国广播公司12月19日报道称，尽管特朗普本人试图与中国领导人拉近私人关系，但这份68页的安全战略报告对中国持批评态度。
彭博社报道称，特朗普以中国为对手，却忽视了美国对中国的经济依赖。
美联社12月19日报道称，美国总统特朗普在国家安全报告中把中国列为竞争对手，以应对中国不断增强的经济自信，中美关系将面临更多压力和挑战。
美国《新闻周刊》网站日前报道称，18日公布国家安全战略的时候，特朗普指责中国搞“经济侵略”。如果美国用力过猛，就可能引发贸易战，对美国企业和全球经济造成严重影响。
特朗普政府在《国家安全战略报告》中，将中国视作美国的竞争对手，这种表述并不是第一次。当年小布什上台之初，也是将中国界定为“战略竞争对手”。由于特朗普政府中不乏军人出身的官员，他们对外秉承典型的现实主义，注重军事以及国防安全，倾向底线思维，因此在报告中强调竞争和对抗，并将中国视作美国的头号战略对手。
此外，随着中国整体力量的提升，美国战略界对中国的崛起抱以怀疑和防范的态度。美国自信心有所下降，防范心理上升。还要看到，2018年是美国国会中期选举年。出于政治原因，特朗普政府更多考虑国内因素，强调美国利益，并试图以牺牲别国利益为代价来保护美国利益，这种理念也贯穿和体现在这份《国家安全战略报告》中。
从中美关系来讲，目前中美两国相互依赖，合作空间不断扩大，经济层面相互依存也在加深，美国对中国的需求也在不断上升。在朝核问题、全球治理以及联合国安理会合作等层面，如果缺少与中国的合作，美国会遇到更多麻烦。《国家安全战略报告》作为政治层面的一种宣示，将中国视作竞争对手，但聚焦到政策层面，这种宣示是否能得以实施，还需要进一步观察。
《国家安全战略报告》中的表述和中美关系现状存在一定矛盾，美国将不得不思考如何平衡两者关系。在特朗普政府具体制定对中国政策时，也要考虑政策定位等问题。目前美国对华政策出现一定的摇摆，导致中美关系可能会出现一定的起伏，但中美之间合作互赢的框架和模式，任何一方都难以改变。
未来中美经贸关系可能会出现一定摩擦，涉及中美贸易逆差、知识产权保护和市场准入等问题。特朗普政府在经贸问题上对中国施压的力度会变大，双方的博弈不可避免，但双方并没有真正的意愿去打一场贸易战，最终还是能够比较理性地找到解决办法。
无论从世界整体发展来看，还是从双边关系来讲，中美双方互利共赢是非常重要的。双方需要相互合作，彼此协调。针对出现的问题和矛盾，中美可以通过对话和谈判的方式取得相对共识，双方也有能力管控目前出现的分歧，把中美关系维持在一种相对稳定的状态。 （受访专家：中国社会科学院美国研究所外交研究室主任 袁 征）
（郝 源采访整理）
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