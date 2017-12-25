花海中的普罗旺斯(海客游)

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图为普罗旺斯花海。
浪漫的紫色、诗意的花海、广阔的庄园，这应该是很多在高楼大厦中忙碌拼搏的人向往的世外桃源吧。当我真正踏入法国的普罗旺斯时，发现自己正身处在这样一个桃源之中。
普罗旺斯位于法国南部，是一个充满诗情画意的地方。每年夏季，这里成千上万亩的薰衣草花田鲜花盛开，吸引着世界各地的游客前来参观。尤其是每年7月，普罗旺斯的阿维尼翁市会举办戏剧节，将文学艺术与自然美景结合，引来无数文人墨客驻足流连。
初到普罗旺斯，在没有看到被人盛赞的一望无际的薰衣草花海前，首先印入眼帘的是一座座中世纪的古堡，或磅礴宏伟，使人感到高不可攀；或残垣荒凉，令人唏嘘不已。站在著名的阿维尼翁断桥旁，似乎能感受到中古世纪的气息：时空交错，一位白衣骑士策马而来。夕阳西下，金色的余晖洒向河水，微风拂过，河面上泛起层层涟漪。岁月静好，一片安宁。
普罗旺斯最著名的瓦伦索勒平原则是另一种美丽。这里是薰衣草的发源地，也是目前陆地上最大面积的薰衣草种植地。每年夏季，盛开的薰衣草给人以巨大的视觉冲击，瓦伦索勒也因此成为很多情侣拍摄婚纱照的取景地。第一次见到如此壮美的风景，整个人瞬间放空。置身于紫色的花海，空气中弥漫着薰衣草的香气，感觉周身的疲惫全部消除，甚至想把时间定格在这一刻。
小时候，觉得地理课本上的“美景”遥不可及。长大后，当走出去用自己的双眼看世界时，才会发现，原来真正的美景远远比图片更加震撼。
偷得浮生几日闲。走吧，走吧，慢慢欣赏、慢慢体味，给自己的心灵寻觅一个休憩的空间。再出发时，让自己的脚步更轻快，心态更从容。（海外网 陈奕杭）
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