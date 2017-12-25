中国乳业品牌牵手世界杯

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国际足联向蒙牛赠送象征2018世界杯的18号球衣。
12月20日上午，蒙牛集团与国际足联在北京国家会议中心联合宣布，蒙牛正式成为2018年世界杯全球官方赞助商。蒙牛旗下四大品类产品分别获得了“国际足联世界杯官方饮用酸奶”“国际足联世界杯官方预制冰淇淋”“国际足联世界杯大中华区官方牛奶”“国际足联世界杯大中华区官方奶粉”的殊荣。蒙牛是国际足联在全球赞助商级别首次合作的乳业品牌，也是中国食品饮料行业第一个成为世界杯全球赞助商的品牌。
向全球展现中国乳业
将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯举办的世界杯足球赛，是明年全球最具影响力的体育赛事之一。这届世界杯将有32支顶级球队参赛，200余个国家和地区超过30亿观众将通过各种渠道观看比赛。成为世界杯全球官方赞助商后，蒙牛将通过这一舞台向全球消费者介绍天然、营养、美味的蒙牛产品。
“牛奶与足球一样，能够为大家带来健康与快乐。成为国际足联世界杯全球赞助商，是国际足联对蒙牛品牌及其产品品质的高度认可。对于蒙牛来说，这是一次走向世界的商业机遇，更是向全球展现中国乳业的重要机会。所以这不但是蒙牛的骄傲，也是整个中国乳业的骄傲。”在发布会上，蒙牛集团首席执行官卢敏放这样表示。
品牌形成“明星阵容”
作为国内率先出海的乳企，蒙牛产品已经远销蒙古、新加坡、缅甸、柬埔寨等国外市场和中国香港、澳门地区，涵盖常、低、冰三大业态，深受海外消费者喜爱。海外销售连续3年年均增长突破30%。在香港，“优益C”已成为第二大乳酸菌饮料品牌。在缅甸，蒙牛冰品快速打入10个主要城市，增长速度迅猛。在东南亚市场，“纯甄”在没有广告投入的情况下获得消费者青睐，同比增长近3倍。
与世界杯的携手，会推动蒙牛更多的优势产品和明星品牌走进全球视野。在国内市场占有率领先的蒙牛低温酸奶，目前也在香港、澳门、新加坡等市场售卖，今年创新推出的“优益C—LC37乳酸菌”和“冠益乳BB—12酸奶”，加上此前的蒙牛大果粒、蒙牛老酸奶等，形成了豪华的“明星阵容”。借助世界杯，蒙牛低温酸奶将代表中国高品质酸奶打开世界市场大门。
近年来，蒙牛与许多“一带一路”建设参与国家和地区开展了奶源、研发、生产等方面的合作，以匠心打造全球乳业的质量标杆。借助世界杯的澎湃能量，蒙牛的国际化引擎将在2018年继续加速，在更多“一带一路”建设参与国家开展产业链布局，让全球更多消费者品尝到天然、营养、健康的蒙牛产品。
让足球文化激发正能量
“参与2018年世界杯，为蒙牛带来的绝不仅仅是巨大商业机遇，更是蒙牛积极服务国家战略的重要依托。”卢敏放表示，蒙牛愿意与国内外各有关机构密切合作，尽己所能推动中国足球事业发展，帮助更多中国青少年、特别是贫困地区青少年享受足球乐趣，让积极向上的足球文化成为国人实现中国梦的正能量。
发布会上，国际足联首席商务官菲利普表示，蒙牛是世界顶级乳企之一，也是中国乳业领先品牌。国际足联致力于在世界范围内推广和发展足球运动，中国是我们工作的重点区域，很高兴在这里又牵手了一家实力雄厚的官方赞助商。菲利普同时表示，国际足联希望能够借助蒙牛在儿童与青少年群体中的影响力，获得一个培养新一代球迷并与其开展互动交流的平台。
据了解，作为全球官方赞助商的蒙牛，四大品类27个产品品牌都将共享世界杯权益，其产品将在俄罗斯世界杯现场让来自全世界的消费者品尝，中国的蒙牛将成为世界的蒙牛。世界杯期间，蒙牛还将邀请幸运消费者亲赴比赛现场，共享俄罗斯之夏的激情与欢笑。（宋晓侠）
《 人民日报 》（ 2017年12月25日 22 版）
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