菲律宾风暴致至少200人死159人失踪 数万人受灾

综合报道，近日，热带风暴“天秤”在菲律宾南部棉兰老岛造成的灾情愈发严重，死亡人数已至200人，暴风雨引发的水灾和土崩冲毁了至少一个山村，当局展开大规模的搜救行动。
据报道，“天秤”不久前以时速125公里的威力横扫人口2000万的棉兰老岛。国际红十字会与红新月会联合会(IFRC)说，这回的受灾人口大约7万，而如果台风所带来的暴雨持续不断，搜寻生还者的工作将受阻。
据了解，菲律宾每年平均遭受20股台风和热带风暴袭击，而且大多数会引发死伤，但棉兰老岛一般灾情较轻，可是这一回情况严重得多，大片土地变成了水乡。
当地警员说，棉兰老北部是“天秤”重灾区，死亡人数为135人，另有72人失踪；单在棉兰老西部的三宝颜半岛，死亡和失踪的就有47人和72人。中部的南拉瑙省有18人丧命。
报道称，此次灾情最严重的是山区小村达拉马(Dalama)，它如今可说是已从地图上消失。拯救人员说，达拉马村共有103所民宅被汹涌的洪水冲走。
菲律宾电视台拍摄的画面显示，那里没被冲走的民宅也被洪水淹没了，军警和志愿者用铁铲或徒手挖掘泥土和瓦砾堆，寻找生还者。达拉马村一位年迈的生还者告诉记者：“洪水逼近时，人们却来不及逃出屋外。”
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