特朗普移民令再受挫 美将恢复处理部分难民申请

据新加坡《联合早报》报道，近日，美国一名联邦法官撤销了特朗普政府对部分难民的入境禁令，下令有关当局恢复处理难民的依亲申请，让他们可以到美国与家人团聚。

据报道，这是特朗普限制移民的政策两天内遭受的第二次挫败。美国联邦上诉法院前一天裁定，特朗普对几个国家公民实施的入境禁令超越了总统权限。

特朗普上任不久，就以维护国家安全为由限制移民和难民入境。今年10月，美国政府在一项为期120天的难民禁令到期后，宣布重新允许难民入境，不过来自11个“高风险”国家的难民仍被拒于门外，等待可能需时90天的安全评估。

据悉，这11国包括埃及、伊朗、伊拉克、利比亚、马里、索马里、南苏丹、苏丹、叙利亚和也门等。在过去三个财政年里，来自这11国的难民占美国每年接收难民的40%。

此外，特朗普政府还暂停让难民与家人团聚的计划，以待额外审查程序到位。一些难民与人道救援组织称，上述禁令造成极大伤害，并违反联邦法律程序与美国宪法，因此入禀法院要求取消它。

华盛顿州西雅图联邦法院法官罗巴特(James Robart)周六作出裁决，下令当局恢复处理在美难民的配偶与未婚子女的依亲申请，允许他们到美国一家团圆。

罗巴特认为，政府有权进行安全评估，但只要来自这11国的难民同在美个人或实体存在真实关系，当局就不能阻止他们入境。

他指出，两起相关诉讼的原告都提出令人信服的说法，显示他们因美国联邦机构的行动而受到无可弥补的伤害。

特朗普1月签署行政命令，禁止伊拉克、叙利亚、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门等七国公民入境90日、无限期停止接收叙利亚难民，并暂停难民收容计划120天。

报道指出，此举引起广泛争议，罗巴特2月裁定暂缓在全美范围执行这项命令。特朗普批评这位“所谓法官”看法荒谬，导致美国丧失执法能力。罗巴特由前总统小布什于2004年任命。

特朗普过后签署了两项与移民相关的命令。其中9月签署的第三版旅游禁令全面禁止乍得、伊朗、利比亚、索马里、叙利亚、也门等国公民进入美国，委内瑞拉部分官员也不得入境。

美国联邦第九巡回上诉法院日前就第三版禁令裁定，特朗普禁止六个国家公民入境的行为超越了总统权限。由于此事还有待最高法院做出最后裁决，因此眼下该禁令仍有效。

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