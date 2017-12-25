租来的满足与幸福 日本手机应用帮你租名牌包

名牌包的价格动辄上万元人民币，对大多数普通人而言，可能只能饱饱眼福。日本Laxus科技公司基于共享经济概念推出Laxus手机应用，普通消费者只要支付不算多的租金，就能从公司“包库”里挑选自己喜欢的包包来背。

据日本共同社报道，Laxus公司于２０１５年２月推出这款租包App，现在公司“包库”里共有超过２.２万个名牌包供出租，包包的平均价格约为３０万日元（１.７４万元人民币），其中最受欢迎的品牌包括路易威登、普拉达、香奈儿、芬迪、古驰等。

现年３０多岁的藤井惠里（音译）在东京经营一家咖啡馆和一所瑜伽学校，是Laxus的会员，每月花６８００日元（约合３９５元人民币）就可以租到最新款包包。她说：“我非常喜欢这种方式……比起买几个包，租包让我拥有更多选择。”而且，Laxus公司负责名牌包的养护，让包包总是焕然一新。

由于市场反应良好，Laxus公司又于去年推出C-To-C模式的租包平台Laxus X，为想租名牌包的人和家里有闲置名牌包的人牵线，既丰富了出租包包的品种和数量，还能让闲置包包为主人创收。据Laxus公司创办者児玉昇司介绍，现在约有１.４万人通过Laxus X租包，６０００人通过平台出租约１.６万个闲置包。公司下一步计划把租包业务拓展到美国纽约、新加坡、英国伦敦、法国巴黎、中国香港等地。（乔颖）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)