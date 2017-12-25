唱歌的时候最自信 英自闭症男孩超市高歌成网红

英国男孩卡勒姆·考特尼患有高功能自闭症，但天生有副好嗓子。不久前，他在一家超市里高歌一曲，引起购物者围观。之后，他唱歌的视频被传到网上，更是得到超过１００万次点击。如今，有音乐人打算为考特尼制作慈善单曲。小男孩的母亲也为儿子“被世界接受”感到高兴。

考特尼现年１０岁，与家人住在埃塞克斯郡巴西尔登，１岁半就开始接触乐器，但因患有高功能自闭症，无论是在学校和同学相处还是交朋友，都面临较大困难。唯有唱歌能让他面对人群，展现自信的一面。不久前的一天，他随家人到当地一家艾斯达连锁超市为一家慈善机构募捐，但一个多小时过去了，主动捐钱的人并不多。这时，考特尼主动站到超市中间的空场地，高歌美国知名音乐人斯莫基·鲁宾逊的经典歌曲《谁爱你》，来吸引大家捐款。他一张口，高亢的歌声就引起了购物者的注意。他的母亲特普妮偷偷录下视频。视频后来被考特尼的姨妈凯蒂放到脸书上，获得了超过１００万次点击。

英国《每日邮报》援引特普妮的话报道，当被告知视频是多么受欢迎后，考特尼高兴地在家狂奔、尖叫。“卡勒姆在努力适应这个社会，如今他终于被接受了”。

考特尼的音乐才能也得到专业人士认可。他将于明年１月进棚录音，有望推出慈善单曲。（乔颖）【新华社微特稿】

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