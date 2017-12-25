他的经历是勇气和美的奇观 太空漫步宇航员去世

美国航天局确认，第一位不系带走出航天飞机、进入宇宙空间的宇航员布鲁斯·麦坎德利斯去世，享年８０岁。
麦坎德利斯１９８４年２月搭乘“挑战者”号升空，在８天的飞行任务中，首次进行了不系带太空行走，留下“漫步太空”的经典图像。当时，他背负形似火箭背包的太空载人机动装置，距离航天飞机近１００米，像卫星一样以２.９万公里时速与航天飞机一起环绕地球“飞行”。
“布鲁斯毫不费力在太空中升起的标志性图像激励几代美国人相信，人类确实潜能无限，”美国共和党参议员约翰·麦凯恩说。他和麦坎德利斯是美国海军军官学校同学。
在麦坎德利斯和同事罗伯特·斯图尔特的不系带太空行走之后，“人体卫星”一词诞生。美国《纽约时报》当年以头版文章称赞他们的举动是“勇气和美的奇观”。“摆脱任何救生索，被小小的喷射器推进到黑暗真空中，他们成了世界上第一批人体卫星，”文章说道。
麦坎德利斯对这次历史性的太空行走毫不紧张。“我接受过大量训练，急于出去飞起来。我感觉非常舒服……非常冷，我牙齿打颤、身体发抖，不过这都是小事，”他后来接受采访时说。麦坎德利斯认为，“太空漫步”图像之所以成为经典，部分原因在于自己拉下遮阳板面部不可辨识。“我的匿名性意味着，人们可以想象是自己在做同样的事情，”他回忆，“就像尼尔（·阿姆斯特朗）１９６９年所说，我是代表人类在上面。”
美国航天局２２日在网站上发布声明宣告，麦坎德利斯２１日在位于加利福尼亚州的家中去世。声明没有提及麦坎德利斯去世原因。（袁原）【新华社微特稿】
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