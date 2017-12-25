人民网>>国际

美联社“年度娱乐人物”：好莱坞性侵指认人

2017年12月25日07:40  来源：新华网
 

　　美国好莱坞今年最大的事件或许不是一部电影或者电视，有女主角、有恶棍、却没有剧本，广泛传播但身后没有宣传机器。

　　美联社２１日发布投票选出的“年度娱乐人物”：“好莱坞（性侵）指认人”。她们披露曾经遭受的性侵害、指认性侵加害人，催动数以百万计的人们在社交媒体上公开自己遭受的骚扰和违法侵害。

　　今年秋天，多名好莱坞演员先后披露好莱坞制片人哈维·温斯坦性侵丑闻，经由《纽约时报》和《纽约客》等知名媒体报道，在社交媒体引发全球讨论。以“我也是”为关键词，许多人、其中不乏男性，公开讲述各自遭遇。受到指认的加害人从影视娱乐界扩展至商界、政界，一些道貌岸然的头面人物曝光，备受谴责。

　　无独有偶，美国《时代》周刊最近发布的年度人物是“打破沉默者”，即公开承认曾是性骚扰和性侵受害者的群体，因为他们使这一往往受到掩盖的丑陋现象在全球范围引起关注。

　　美联社说，这一事件产生广泛影响，因而成为年度新闻之一。（夏文辉）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中泰铁路合作项目一期工程开工 铁路寄托着泰国对现代化建设和经济发展的梦想。呵叻府距首都曼谷约250公里，是泰国最大的府，也是通往泰国东北部的门户。中泰铁路选择在这里开工，具有重要的历史和现实意义：1896年正式运营的泰国第一条铁路线正是连接曼谷和呵叻；中泰铁路合作项目建成后将是泰国第一条标准轨高速铁路。中泰铁路是两国务实合作的旗舰项目，也是两国在“一带一路”框架下重要的互联互通项目。这条铁路的建设，不论从本国还是地区层面看，都有利于泰国的长远发展，符合泰国人民的切身利益。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved