美联社“年度娱乐人物”：好莱坞性侵指认人

美国好莱坞今年最大的事件或许不是一部电影或者电视，有女主角、有恶棍、却没有剧本，广泛传播但身后没有宣传机器。

美联社２１日发布投票选出的“年度娱乐人物”：“好莱坞（性侵）指认人”。她们披露曾经遭受的性侵害、指认性侵加害人，催动数以百万计的人们在社交媒体上公开自己遭受的骚扰和违法侵害。

今年秋天，多名好莱坞演员先后披露好莱坞制片人哈维·温斯坦性侵丑闻，经由《纽约时报》和《纽约客》等知名媒体报道，在社交媒体引发全球讨论。以“我也是”为关键词，许多人、其中不乏男性，公开讲述各自遭遇。受到指认的加害人从影视娱乐界扩展至商界、政界，一些道貌岸然的头面人物曝光，备受谴责。

无独有偶，美国《时代》周刊最近发布的年度人物是“打破沉默者”，即公开承认曾是性骚扰和性侵受害者的群体，因为他们使这一往往受到掩盖的丑陋现象在全球范围引起关注。

美联社说，这一事件产生广泛影响，因而成为年度新闻之一。（夏文辉）【新华社微特稿】

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