零件短缺 日版“海军陆战队”主力战车推迟交付

日本媒体２３日援引防卫省的消息报道，日本版“海军陆战队”——水陆机动团配备的主力战车ＡＡＶ７水陆两栖战车将推迟交付，原因是负责制造这一战车的美国承包商发生火灾并且零部件短缺。

日本防卫省发布消息说，陆上自卫队原计划今年１１月底前就完成３０辆ＡＡＶ７水陆两栖战车的交付工作，但英国航空航天系统公司位于美国的承包商发生火灾，零部件短缺，不得不推迟交付。

美日协商后，决定在明年３月底前先交付１５辆，７月底前再交付其余１５辆。不过，由于这一车型要在日本公路行驶必须事先经过改装，在水陆机动团明年春季正式成立前最多只能配备７辆。

按日本防卫省说法，虽然战车交付推迟，但日方已经获得可用于训练的６辆，将把交付时间推迟带来的影响降到最低。日本防卫省计划在２０１９年年底前完成全部５２辆ＡＡＶ７水陆两栖战车的装备工作。

２０１３年１２月，日本首相安倍晋三政府在新修订的《防卫计划大纲》和《中期防卫力量整备计划》中提出组建水陆机动团，执行夺岛任务。

水陆机动团直属陆上自卫队总队，目前设定人员规模在３０００人左右，配备水陆两栖战车，司令部设在九州地区的长崎县佐世保市陆上自卫队相浦驻屯地，部分兵力和配套设施部署在相浦驻屯地东南侧的崎边地区。在相浦驻屯地与崎边地区之间，是日本海上自卫队佐世保基地和美军佐世保基地。

人员构成上，水陆机动团将以２００２年成立的陆上自卫队“西部方面普通科连队”为基础，形成由团本部、水陆机动连队、水陆两栖战车部队、特科部队、侦察部队、设施部队、通信部队、后方支援部队、教育部队组成的水陆两栖综合作战部队。

今年３月，负责为水陆机动团队员教授技能的“教育部队”在长崎县佐世保市陆上自卫队相浦驻屯地成立，标志着水陆机动团组建进入最后阶段。（张旌）（新华社专特稿）

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