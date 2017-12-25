FBI副局长也有过？特朗普火力全开推特猛批

美国联邦调查局副局长安德鲁·麦凯布去年分管调查希拉里·克林顿“邮件门”，却因涉嫌立场偏颇而于近期接受国会问询。

一向与联邦调查局不睦的总统唐纳德·特朗普２３日在推特留言，抨击麦凯布妻子曾经接受希拉里支持者捐款一事，讽刺麦凯布的退休计划。

【国会盯上副局长】

特朗普今年５月解除联邦调查局局长詹姆斯·科米职务。身为副局长的麦凯布随后一度出任代理局长。

前不久，麦凯布接受了国会两个委员会质询，涉及他２０１６年主持调查前国务卿希拉里“邮件门”一事。

美联社报道，２０１５年，麦凯布的妻子吉尔竞选代表弗吉尼亚州的联邦参议员，弗吉尼亚州州长特里·麦考利夫的政治行动委员会和民主党弗州分支总计向吉尔的竞选活动捐款７０万美元。麦考利夫是克林顿夫妇的长期支持者。

麦凯布后来升任联邦调查局副局长，并参与主持“邮件门”调查。上述情况让一些人质疑，麦凯布在调查中立场难以保持中立。

“邮件门”是指希拉里在出任国务卿期间“私邮公用”一事。２０１６年美国总统选举竞选期间，这一丑闻一直是公众关注焦点，联邦调查局的相关调查甚至被一些人视作导致希拉里败选的关键因素。

【特朗普“火力全开”】

作为在联邦调查局任职２０多年的业务骨干，麦凯布去年升任副局长，主抓重大案件调查。

得知麦凯布遭国会问询后，特朗普２３日发推文，批评麦凯布的妻子收受“克林顿傀儡”捐款。只不过，他把这一捐款的时间错写成“邮件门”调查期间。

这不是特朗普首次因批评麦凯布而出现“口误”。今年７月，他在推文中将捐款方错当成希拉里本人。

另据《华盛顿邮报》披露，麦凯布已打算大约９０天后退休。

对此，共和党人认为，麦凯布应该立即停职。但按规定，身为公职人员，没有行为不当的确凿证据，麦凯布不会被“炒鱿鱼”。

特朗普２３日在推文中写道：“麦凯布正在为获得全部退休待遇而倒计时。”

【两人早有过节】

其实，特朗普与联邦调查局早已“结下梁子”。

今年５月，特朗普解除时任联邦调查局局长科米的职务。这以前，科米领导联邦调查局的“通俄”调查。６月，科米在向美国国会参议院提交的书面证词中说，今年２月特朗普在一次与他的“一对一”谈话时，劝他别再调查前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林。

科米被炒后，麦凯布出任代理局长，表现出不与白宫亦步亦趋的独立姿态。先前出席参议院情报委员会听证会时，麦凯布直言白宫和司法部对科米的评价不属实。他表示，科米被解职不会阻止联邦调查局对特朗普竞选团队“通俄”的调查，联邦调查局不会容忍来自白宫的干涉。

此外，共和党人还指认，联邦调查局内部普遍对特朗普持有偏见，这一点从联邦调查局高级特工彼得·斯特尔佐克被“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒团队开除一事便可看出。

美国媒体本月初报道，斯特尔佐克被开除出米勒的调查团队，原因是他被发现在与一名联邦调查局同事的短信交流中多次诋毁特朗普。斯特尔佐克曾参与调查希拉里使用私人电子邮箱处理公务事件。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)