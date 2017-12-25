沙特王子首富仍被关 恢复自由需400亿天价保释金

有沙特阿拉伯“中东股神”之称的沙特阿拉伯王子瓦立德，11月初与多名王子卷入涉贪风暴被捕。近日有消息指出，沙特当局要求他至少需支付60亿美元（约合人民币400亿元），才可获释恢复自由。
据香港东网报道，沙特多名被捕王子早前已缴付巨额款项，以换取自由之身，而当局要求瓦立德王子支付的保释金是截至目前为止最大的一笔。他正与当局商讨，考虑把市值近90亿美元的沙特阿拉伯王国控股公司其所持有的股份放出，用来支付保释金。
根据彭博亿万富翁指数，62岁的瓦立德王子在全球富豪榜上排第57名，有180亿美元身家。他因投资包括花旗集团、苹果公司、推特公司等，在国际上赫赫有名。另据《福布斯》杂志，瓦立德王子是沙特首富。
据此前报道，当地时间11月4日晚，沙特国王萨勒曼发布国王令，成立最高反腐委员会，成立后数小时内，该委员会以涉嫌腐败和洗钱等犯罪行为为由，拘捕了11位王子、4名现任部长以及数十名前部长。据沙特新闻网站“萨巴格”报道，被捕的王子中，包括前利雅得省省长、国防部前副大臣和一名王子富商。被捕的高官中，有现任经济和计划大臣、前财政大臣、前皇家典礼局局长、前沙特航空公司总裁、前沙特电信公司总裁等。
英国《每日邮报》11月7日曾曝光了一组照片，照片显示，在沙特首都利雅得，11名沙特被捕王子和多名现任大臣、前大臣睡在丽兹卡尔顿五星级酒店地上。沙特政府官方表示，其中一个睡在床垫上的是“中东股神”瓦利德王子。（巩浩）
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