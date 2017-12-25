“黑料”越曝越多 韩最高检察院盯上李明博

韩国检察部门２２日说，针对前总统李明博涉嫌私设秘密基金一案，韩国大检察厅、即最高检察院已成立特别调查组展开调查。

这起案件与一家名为ＤＡＳ的公司有关。这家公司主要经营汽车零部件，最大股东是李明博的哥哥李相恩。

检方怀疑，这家公司假借他人名义，设立总额达１２０亿韩元（约合７３２９万元人民币）的秘密基金，以达到挪用公款和逃税目的。而李明博被指是这家公司背后的真正老板。

检方曾于２００８年调查过这起案件，但当时认定李明博无罪。今年１２月７日，一家民间组织和一个律师协会重翻旧案，状告ＤＡＳ公司幕后真正老板以及当年负责调查此案的特别委员会。

他们指控李明博犯有贪污、逃税、藏匿犯罪所得以及玩忽职守罪。

【“黑料”越曝越多】

李明博于２００８年至２０１３年担任韩国总统。最近一段时间，韩国检方加大对李明博执政时期多名高级官员的调查力度，怀疑他们以非法手段干预韩国政局，包括干涉２０１２年总统选举。李明博本人也遭到指控，成为多起案件的被告。

今年９月，首尔市长朴元淳状告李明博、前国家情报院院长元世勋以及另外８人，怀疑他们犯下诽谤、非法干预政局、滥用职权等罪行，要求检方展开调查。

此后仅数日，包括老牌影星文成根、喜剧演员金美花在内的５名影视明星递交起诉书，就“文化界黑名单”一事，要求对李明博、元世勋、朴槿惠及其政府情报高官金琪春等８人展开调查。

此外，针对李明博涉嫌滥用职权帮助哥哥追回投资资金一事，检方今年１０月启动调查。由于此事牵涉到十多年前震惊全国的大案“ＢＢＫ股价操纵案”，韩国媒体认为检方可能“重翻旧账”，重查该案。

这一系列调查进展受到韩国国民高度关注。面对外界猜测和指责，李明博今年１１月公开发声，称上述罪名是政治对手对他展开的“报复行动”。（张旌）（新华社专特稿）

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