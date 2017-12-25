美政府确认有意向乌提供致命武器 或损美俄关系

美国国务院２２日证实，总统唐纳德·特朗普政府将协助乌克兰“提升防御能力”。

官方确认这一消息前，美国广播公司披露，美国政府有望满足乌克兰政府要求，向乌方提供反坦克导弹之类的致命武器。

几家国际媒体分析，这一动向将进一步恶化美国与俄罗斯的关系。

【提上日程】

２２日晚，美国国务院发言人希瑟·诺尔特说，美国政府决定帮助乌克兰“提升防御能力。这是美方帮助乌方提高长期防御能力的一部分，旨在帮助乌方保护主权和领土完整、制止进一步侵略”。

声明说，美方援助“均属防御性质”。

诺尔特没有向媒体记者说明向乌方提供武器的类型。

这份声明发布前，美国广播公司报道，美国政府打算向乌克兰提供价值４７００万美元的防御装备，包括２１０枚导弹和３５台发射器。导弹类型可能是由洛克希德－马丁公司和雷神公司联合研发的“轻标枪”反坦克导弹。

【将获批准】

美国政府的这份军售方案还需得到国会批准。

不清楚美方何时会向国会递交军售议案。美联社报道，议案在国会受阻的可能性不大。

美国尚未向乌克兰出售重型武器。本周，国务院批准美国武器制造商向乌克兰出口轻型武器。联邦参议员约翰·麦凯恩２０日呼吁总统特朗普“授权向乌克兰出售包括反坦克导弹在内的防御性致命武器，从而充分利用国会批准向乌克兰提供的安全援助资金”。

美联社报道，特朗普考虑向乌方出口致命武器的方案已有一段时间，方案今年早些时候获国务院和国防部明确支持。

【损美俄关系】

特朗普的前任贝拉克·奥巴马在任时反对这类计划，担心大量武器流入乌克兰会加剧地区冲突，增加美俄之间直接冲突的风险。

乌克兰问题是美俄角力的焦点之一。美联社、法新社等国际媒体分析，军援乌克兰计划将使美国和俄罗斯之间的关系更加恶化。

乌克兰政府先前指认俄罗斯向乌克兰派坦克，美国方面称俄军正在培训并武装乌克兰东部民间武装，并与这些武装人员并肩作战。俄罗斯方面屡次否认上述说法。（杜鹃）（新华社专特稿）

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