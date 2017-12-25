世界“看多”中国经济高质量发展(国际论道)

图为观众在“2017世界智能制造大会”展示区中国中车展位参观动车运行模型。

李 博摄（新华社发）

漫画：提升“含金量”。

徐 骏作（新华社发）

12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。对各国媒体而言，岁末之际召开的这次重要会议是研判中国经济的不可或缺的风向标。而这次会议释放的诸多信号让世界更加确定，进入新时代的中国经济，正在高质量发展的轨道上全力加速。为此，世界更加看好中国。

中国经济发展进入新时代

对于中共十九大之后召开的首次中央经济工作会议，外媒格外关注。

香港《南华早报》在此前报道中指出，每年年底，中国领导人都会召开会议，对当前经济形势作出判断，并制定未来12个月的优先政策事项。今年的中央经济工作会议尤其重要，因为10月召开的十九大结束后，中共将在此次会议上确定中国的经济政策。

埃菲社也认为，这次中央经济工作会议显得比以往更加重要，因为中国领导人将在此次会议上为中国经济发展指明方向，并将就中共十九大作出的相关承诺提出进一步举措。

随着12月20日会议闭幕，中国政府公布了会议的主要内容，外媒第一时间解读会议释放的众多信号，从中推断中国未来一年甚至更长时间里在经济领域的路线图。其中，许多外媒不约而同地将报道重点聚焦会议提出的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

德新社报道称，为期3天的中央经济工作会议制定了2018年的中国经济政策，该政策的指导思想被称为“习近平新时代中国特色社会主义经济思想”。俄罗斯卫星通讯社也援引中国媒体报道，对首次提出的习近平新时代中国特色社会主义经济思想做出进一步阐释：“会议指出，5年来，中共坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了中国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。”

新加坡《联合早报》还注意到，此次中央经济工作会议认为，中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代。

可以说，“新”成为外媒总结此次中央经济工作会议的一个重要关键词。

《香港经济日报》在报道中称，从此前召开的中共中央政治局会议及媒体报道中就可看出，稳中求进和问题导向仍是贯穿今年中央经济工作会议的政策密码，但又皆有新意。随着中央去年以来对新常态、经济L型走势的明确，稳中求进中“进”的内涵已逐渐从量到质，更加接近改革内涵。而今年，稳中求进更是从纯经济范畴的政策基调延展至治国理政全领域，即要通过一系列政治经济领域改革措施，转变经济结构，形成发展的持续动能，最终落实到增加居民收入、提高社会水平和生活水平，以达到社会平稳、国家安稳的最终目的。此外，除了对稳中求进赋予新的含义和高度，会议也直面今年经济出现的新问题并有针对性地施政，继续体现出问题导向的风格。

三大攻坚战护航高质量

中央经济工作会议认为，中国经济发展进入新时代，基本特征就是中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对于“高质量”这一中国经济的新热词，外媒并不陌生。

美国《华尔街日报》指出，12月初召开的中共中央政治局会议已为中央经济工作会议定调，提出要推动经济高质量发展，且要在防范风险方面取得积极成效。

《澳门日报》也引述分析人士观点称，此前，中共中央政治局会议已在分析研究明年经济工作时明确提出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，这表明中国政府的经济施政理念正在发生重大转变，“唯GDP”日渐淡化，注重提升质量、加快改革、促进转型和保护环境成为新的立足点。

事实上，中国经济向高质量发展的脚步早已迈开。路透社日前报道称，世界第二大经济体正在经历转型过程，升级其重工业经济，降低污染并削减钢铁和煤炭等行业的过剩产能。

法新社指出，追求高增长使中国升至全球第二大经济体的位置，但是带来了污染、浪费、高额债务等问题，因此中国正试图改变不受拘束的增长模式。

此外，对外媒而言，中央经济工作会议如何定调来年财政和货币政策历来也是一大看点。

此次会议表示，要实施积极的财政政策、稳健的货币政策，同时要求结构性政策要发挥更大作用。会议还确定，今后3年要重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

对此，一些外媒认为，三大攻坚战将为中国经济高质量发展保驾护航。中国经济的高质量发展也吸引全球更多投资者的青睐目光。

西班牙金融网站刊文称，中国领导人对经济和金融体系的合理化整顿具有至关重要的意义。与此同时，中国正在迅速从依赖低端产品制造和出口的经济模式向高附加值产业主导的经济模式转型。对于所有投资者来说，这些无疑都是积极信号。投资者应密切关注基础性消费、医疗保健、网络科技、装备制造业等领域的中国企业。

中国持续助力全球经济

英国《金融时报》报道称，在日前最新发布的《中国经济简报》中，世界银行将其对中国2017年国内生产总值增长的预期从10月份时预期的6.7%上调至6.8%。该报还引述世行首席中国经济学家约翰·利特瓦克的评论称，中国保持了增长弹性，增强了改革势头，“对中国而言，2017年在很多方面都是成功的一年”。

2018年乃至更长远的未来，中国经济又将表现如何？此次中央经济工作会议之后，全球对于中国更有信心。“北京给2018年中国经济定调”，德国新闻电视台日前报道称，2018年是中国实施“十三五”规划的承上启下之年。这次中央经济工作会议将在总结之前5年经济发展的基础上，制定新的计划。

《南华早报》则引述专家观点称，鉴于中共中央已提出到2050年的发展计划，此次中央经济工作会议开出的“药方”不仅适用于明年，也许还将适用于未来几十年。

“中国经济在经济发展的追赶阶段表现得相当出色。”新加坡《海峡时报》刊发新加坡国立大学东亚研究所教授黄朝翰的文章称，中共十八大提出了“中国梦”，十九大用具体的战略经济目标支撑了这一构想。如今，中国具备确保经济增长的各种因素，中国领导人也具有强有力的政治意愿，有助推进所需的改革。由此看来，中国长期发展目标是可以实现的。

在展望2018全球经济前景时，也有一些担忧称，中国的新经济政策是否会对全球经济复苏构成风险？

对此，《金融时报》给出否定答案。该报指出，从此前召开的中共十九大来看，中国经济可能出现三种新变化：一是对经济增长率绝对水平的强调有所减弱；二是侧重工业和技术创新的迅速发展；三是更强调经济扩张的质的方面，包括保护环境、教育、非投机性质的房地产市场以及为退休和失业者提供更好的社会保障。中国这种强调质量的经济发展动向不会妨碍全球复苏。

彭博社也刊文认为，中国增长放缓对全球经济来说正是时候。文章引述摩根士丹利驻香港的全球宏观经济联席主席阿赫亚的观点称，如果中国能够转型为一个以可持续的需求推动的增长模式，那就为世界提供一个更可持续的有力支持。而目前看来，现实正朝理想的方向发展，“中国在关键的消费转型、再平衡和迈向高附加值经济活动方面，继续取得新的进展”。（本报记者 严 瑜）

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