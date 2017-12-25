非洲经济进入“脆弱复苏”轨道（主要经济体年度盘点）

埃塞俄比亚积极推进工业化进程，成为许多国家对外投资的一个优先目的地。图为在中国土木工程集团有限公司运营的埃塞俄比亚阿瓦萨工业园内，一家服装厂的当地员工正在工作。

本报记者 李志伟摄

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经历了2016年低谷之后，非洲经济2017年迎来了触底反弹。根据世界银行发布的最新经济展望报告，撒哈拉以南非洲2017年经济增速预计为2.4%，较2016年1.3%的增长率有所复苏；2018年和2019年的经济增长预期分别为3.2%和3.5%。非洲经济总体上正在企稳回升，回到增长轨道上来。国际货币基金组织（IMF）认为，鉴于持续上升的公共债务水平，非洲经济的下行风险依旧存在。许多国家仍需要进行政策调整，推进结构性改革，加快经济多元化，改善投资环境。

东非依旧是非洲增长最快的地区

撒哈拉以南非洲分为东非、西非、中部非洲、南部非洲四个部分。2017年各个区域的经济增长情况不尽相同。根据非洲开发银行的统计，东非依旧是非洲增长最快的地区，该地区经济增长率由2016年的5.1%上升至2017年的5.4%。

IMF将非洲国家分为3种类型，分别是石油出口国、其他资源密集型国家、非资源密集型国家。其中石油出口国、其他资源密集型国家受到国际大宗商品价格波动影响更为明显，分别于2016年下探至谷底，2017年开始缓慢上升。预计这两类国家的经济增长预期2018年将分别恢复至3%和2%左右，但仍远低于2013年的水平。

与此同时，非资源密集型国家受国际大宗商品价格波动影响较小，从2013年以来一直保持6%以上的增长率，例如东非的埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚，西非的科特迪瓦、塞内加尔。世界银行表示，非资源密集型国家的增长预期依旧稳定，这得益于基础设施投资增加和农业生产复苏。

世界银行预计埃塞俄比亚将成为2017年非洲经济增长最快的国家。坦桑尼亚、科特迪瓦、塞内加尔紧随其后。世行的经济展望报告显示，埃塞俄比亚2017年的经济增长预期为8.3%，坦桑尼亚为7.2%，科特迪瓦和塞内加尔分别达到6.8%和6.7%。这些国家经济增长主要得益于公共投资增加。

埃塞俄比亚拥有1.05亿人口，是非洲第二人口大国。今年，埃塞俄比亚超越了肯尼亚成为东非第一大经济体。2015年埃塞经济增长率超过10%。非洲新闻电视台报道说，埃塞经济增长主要依靠不断增加的基础设施投入和强劲内需，埃塞的人口规模也蕴含巨大经济潜力。

尼日利亚、南非双轮驱动“爬坡慢”

在撒哈拉以南非洲，尼日利亚与南非是两大经济引擎，也是地区经济发展的晴雨表。然而，尼日利亚、南非两国2016年经济表现低迷，南非经济仅增长0.3%，尼日利亚经济则衰退了1.6%。今年，两国经济均出现一定程度好转。

世界银行预计尼日利亚今年经济增长率为1%，2018年的经济预期为1.8%。去年，尼日利亚经济陷入衰退，原油产量下降了1/3，非石油部门增长疲软。今年以来，尼日利亚的石油产量开始恢复，石油收入增加。今年第二季度，该国走出了衰退。法国《非洲报告》杂志评论认为，尼日利亚经济2017年结束衰退，但压力犹存，该国通货膨胀率依旧保持在两位数，达到16.3%，为此尼政府需要推出更多改革政策，切实提高人民生活水平。

南非2017年的经济有所回升。世界银行预计，南非2017年国内生产总值增速为0.6%。不过，南非统计局12月发布数据显示，三季度南非经济保持稳定增速，较上一季度增长2%。农业、制造业、矿业均有增长，为国内生产总值增长贡献力量。这也是南非经济企稳回升的一个信号。

路透社报道称，南非经济以矿业和制造业为主，都显示出5个季度以来的最好表现。南非10月统计数字显示，南非矿业同比增长5.2%，有明显的上升势头。石油、金属制品和汽车的产量均有强劲增长。这表明南非经济复苏已经步入轨道。根据20多位经济学家的预估，今年南非经济增长率将达0.9%，明年南非经济增长预期将升至1.2%。

南非第一国民银行高级经济分析师贾森·马斯喀特表示，眼下，南非执政党非国大刚刚选举产生了新的领导层，这在一定程度上稳定了南非国内外投资者的信心，南非经济未来“看涨”。

“脆弱的复苏”仍需警惕下行风险

整体而言，撒哈拉以南非洲经济总体下行趋势已经减缓，IMF称这一“脆弱的复苏”主要得益于尼日利亚石油生产回升，南部非洲和东非的旱情有所好转，以及外部市场环境的改善。非洲开发银行评论说，非洲经济正在复苏。一方面，世界经济稳步复苏，大宗商品价格回升。另一方面，非洲不断扩大的内需为经济增长提供了持续动能。

然而，目前的经济增长率对于非洲来说远远不够，勉强超出该地区的人口增长率。在许多国家，实际人均收入是下降的。IMF认为，非洲经济的下行风险依旧存在，警告称非洲许多增长较快的经济体主要依靠扩大公共支出来驱动，债务保持较高水平。外部环境虽然有所改善，但经济复苏乏力，非洲经济依然脆弱。

与此同时，非洲国家潜在的债务危机让人担忧。2013年，在撒哈拉以南非洲，公共债务占国内生产总值比重低于35%的国家占绝大多数。到了2016年，超过一半的国家这一比重接近50%。存在债务危机高风险的国家从2013年的7个上升至12个。

世界银行也认为，大部分撒哈拉以南非洲国家经济保持总体稳定，但复苏依旧“脆弱”。此外，美国削减官方援助也将对非洲一些较小的经济体和脆弱国家带来风险。东非地区也面临气候变化带来的风险，干旱将严重影响农业活动，推高食品价格。

IMF建议，撒哈拉以南非洲许多国家需要进行更大力度的财政整顿，推进结构性改革，适时推动出口产品多元化，提高劳动者技能，改善投资信贷环境等。（本报驻南非记者 李志伟）

（本报约翰内斯堡12月24日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 18 版）

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