主场外交 中国气派（影像记录2017中国外交）

5月14日，北京，“一带一路”国际合作高峰论坛开幕。参会嘉宾在主席台前自拍留念。

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9月2日，一位记者在金砖国家领导人第九次会晤新闻中心采访拍摄。

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11月8日，国家主席习近平和夫人彭丽媛在故宫与来华进行国事访问的美国总统特朗普和夫人梅拉尼娅共同欣赏京剧表演。图为参加表演的小演员。

本报记者 杜一菲摄

12月1日上午，来华出席中国共产党与世界政党高层对话会的嘉宾参观“砥砺奋进的五年”大型成就展。

人民网记者 翁奇羽摄

6月17日至21日，2017年金砖国家运动会在广州举行。图为巴西选手玛塞拉·博拉斯特瑞·特蕾莎在南拳比赛中。

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图①：“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会举办地雁栖湖。

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图②：9月2日，采访金砖国家领导人厦门会晤的中外记者在新闻中心选取《习近平谈治国理政》等书籍。

本报记者 史家民摄

图③：出席“一带一路”国际合作高峰论坛的外国嘉宾在会场合影。

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图④：金砖国家领导人厦门会晤会标。

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图⑤：5月14日，“一带一路”国际合作高峰论坛文艺演出《千年之约》在国家大剧院上演。图为演员在敦煌壁画的背景下展现东西方交流的丝路风情。

本报记者 贺 勇摄

世界正处于大发展大变革大调整时期，和平发展大势不可逆转，但矛盾与挑战也极为明显。中国特色大国外交走进新时代，不断为解决人类问题贡献中国智慧和中国方案。

来自世界的热切目光聚焦中国。2017年，中国举办一系列重大主场外交活动，从雁栖湖到鹭岛，从国家会议中心到人民大会堂，习近平主席统筹国内国际两个大局，统筹发展安全两件大事，在世界发展史上烙下了鲜明中国印记。

“一带一路”国际合作高峰论坛，中国携手各方打造世纪工程，描绘共建“一带一路”新蓝图，展示人类共同发展繁荣的美好前景；金砖国家领导人厦门会晤，阐述金砖合作启示，奏响金砖合作第二个“金色十年”的乐章；国际刑警组织第八十六届全体大会，深刻分析当前世界的共同安全挑战，为全球安全治理贡献中国方案；中国共产党与世界政党高层对话会，中国共产党与世界分享治党治国经验，推动构建人类命运共同体……

2017年，中国主场外交格局恢弘、精彩纷呈。以960多万平方公里国土为舞台，中国外交彰显出非同凡响的中国气派。

——编 者

5月14日至15日

“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。习近平主席出席开幕式并发表主旨演讲，强调要坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路。高峰论坛是“一带一路”框架下最高规格的国际活动，也是中华人民共和国成立以来由中国首倡、中国主办的层级最高、规模最大的多边外交活动，是中国今年最重要的主场外交。会议通过联合公报并发表“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单。以高峰论坛为契机，“一带一路”建设获得更大动力，将更有力发挥推动世界经济再出发、实现经济全球化再平衡的公共产品作用。

9月3日至5日

习近平主席出席并主持金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会，指明金砖未来合作方向，提出“平等相待、求同存异”“务实创新、合作共赢”“胸怀天下、立己达人”三条金砖合作重要启示，奏响金砖合作第二个“金色十年”的乐章。五国领导人共同发表《厦门宣言》，就加强各领域合作释放有力信号，展现了金砖合作的强大生命力。自2017年初接任金砖国家主席国以来，中国围绕“深化金砖伙伴关系，开辟更加光明未来”主线，推动经济务实合作形成新突破，政治安全合作取得新进展，人文交流合作成为新支柱，形成经济、政治、人文并驾齐驱的“三轮驱动”新格局。以厦门会晤为起点，金砖合作的成色更足、分量更重、动力更强。

9月26日至29日

国际刑警组织第八十六届全体大会在北京举行。习近平主席出席开幕式并发表题为《坚持合作创新法治共赢 携手开展全球安全治理》的主旨演讲，深刻分析国际安全形势，强调中国愿同各国政府及其执法机构、各国际组织一道，高举合作、创新、法治、共赢的旗帜，共同构建普遍安全的人类命运共同体，为完善全球安全治理贡献了中国智慧、提供了中国方案。

11月30日至12月3日

中国共产党与世界政党高层对话会在北京举行。中共中央总书记、国家主席习近平出席开幕式并发表主旨讲话，全面阐释人类命运共同体理念丰富内涵和中国行动，为携手建设更加美好的世界注入强大动力。本次对话会以“构建人类命运共同体、共同建设美好世界：政党的责任”为主题，中国共产党同来自120多个国家的近300个政党和政治组织的领导人共商大业、共担责任，通过坦诚交流与集思广益，为携手构建人类命运共同体凝聚更多认同感与行动力。

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 14 版）

(责编：王仁宏、杨牧)