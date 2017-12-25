迈入新时代 展现新作为(2017年度特别报道)

临近岁末，外交部长王毅接受本报记者采访，深入解读了一年来中国外交的开创性成果，梳理了党的十九大为做好新时代外交工作作出的顶层设计，并介绍了下阶段外交工作重点。

记者：今年是党的十九大胜利召开之年，外交工作取得重要成就。请问您如何看待一年来的国际形势和外交工作？

王毅：2017年，不论对于世界还是中国来说，都是具有标志性意义的一年。

这一年，国际形势继续经历深刻变革与调整，我们的世界再次站在一个历史关头，是开放还是封闭、进步还是保守、理性还是极端，关乎人类前途与命运，需要各国做出选择。

这一年，更是中国发展具有划时代意义的一年。尤其是中国共产党第十九次全国代表大会胜利召开，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。

面临新的国内外形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，2017年的中国外交又取得了一系列开创性成果。

一是中国理念得到全球响应。习近平主席在达沃斯世界经济论坛年会和联合国日内瓦总部发表重要演讲，发出推进经济全球化进程再平衡、共同构建人类命运共同体的时代强音。在二十国集团领导人汉堡峰会和亚太经合组织领导人岘港会议上，习主席阐明构建开放型世界经济、推动亚太经济一体化进程的中国理念。中国正在成为当今国际体系中最积极的因素、全球治理中最活跃的动力。

二是中国方案转化为国际行动。我国成功举办“一带一路”国际合作高峰论坛，形成各国合力推动“一带一路”建设的国际共识，编织起以亚欧大陆为中心，辐射各大陆、连接各大洋的合作网络。习主席成功主持金砖国家领导人厦门会晤和新兴市场国家与发展中国家对话会，开启金砖合作第二个“金色十年”，构建了具有全球影响的南南合作新平台。

三是中国实践推动世界和平与发展。我们积极构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系，同各国共同致力于持久和平与普遍繁荣。

首先是与主要大国的协调合作取得新进展。中美元首一年之内3次会晤，多次通话通信，为新时期的中美关系确定发展方向、打造对话平台，致力于在相互尊重、互利互惠基础上实现中美关系稳定发展。中俄元首5次会晤，双方务实合作势头强劲，就维护全球战略稳定紧密配合，中俄全面战略协作向着更高水平、更宽领域迈进。中欧关系稳中有进，各领域交流与互利合作进一步拓展。

其次是与周边国家的睦邻友好迈上新台阶。十九大后，习近平主席首次出访就选择了越南、老挝两个邻国，传递出构建周边命运共同体的明确信号。李克强总理出席东亚合作领导人系列会议，推动中国—东盟关系从成长期迈向成熟期。中韩就处理“萨德”问题达成阶段性共识，中日关系呈现改善发展势头。我们坚持朝鲜半岛无核化目标，推进旨在重启和谈的“双暂停”倡议和谋求半岛长治久安的“双轨并行”思路，履行了应尽的国际义务。我们还积极斡旋阿富汗、缅甸若开邦等热点问题，与东盟国家达成“南海行为准则”框架并宣布启动实质案文磋商，为维护地区和平稳定发挥了建设性作用。

第三是与广大发展中国家的合作取得新突破。我们与非洲各国一道，全面落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，实现时间过半、完成过半的目标。与阿拉伯国家、拉美国家的整体合作顺利推进，一大批国际产能、工业园区、自贸区等合作项目落地生根，开花结果。

第四是中国的主权和合法利益得到有力维护。我们通过外交手段和平解决印度边防部队越界造成的洞朗事件，既维护了领土主权，又保持了中印关系正确方向。我们坚持一个中国原则，实现了巴拿马与中国建交。我们加强打击“三股势力”国际合作，捍卫了国家的安全和统一。

上述成绩的取得，归功于党中央的正确领导，归功于全国人民的大力支持。尤其是习近平总书记提出一系列外交新理念新思想新战略，为全面推进中国特色大国外交指明了方向。习总书记亲力亲为开展的元首外交，树立起大国形象，展现出领袖风范，推动我国国际地位和影响得到历史性提升。

记者：党的十九大对进入新时代的外交工作作出怎样的战略设计和规划部署？

王毅：党的十九大为我们做好新时代的外交工作作出了顶层设计。

一是明确了未来目标。十九大报告明确提出，中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，这就为我们指明了前进方向。构建新型国际关系的核心是相互尊重、公平正义、合作共赢，共同走出一条国与国交往的新路。构建人类命运共同体的目标是建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，合力应对各种全球性挑战。“两个构建”是中国和平发展的传承与创新，是中国梦同世界梦的连接与交汇，凝聚起世界各国的最大公约数，蕴含着人类社会的共同价值，成为中国特色大国外交进入新时代的鲜明标志。

二是弘扬了优良传统。十九大报告指出，中国将坚持和平发展道路，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，恪守维护世界和平、促进共同发展的宗旨；强调中国永远不称霸，永远不搞扩张。这就向世界发出了明确信号，进入新时代的中国，不会改变走和平发展道路的战略选择，愿意真诚与世界各国实现合作共赢，为充满不确定性的世界注入了稳定性和正能量。

三是作出了战略部署。十九大报告以全球伙伴关系统筹各方向工作，首次将全球治理摆在突出位置，构建起发展全球伙伴关系、坚持对外开放国策、参与全球治理改革的对外工作格局，展示出更加广阔的全球视野和大国担当。

记者：党的十九大在国际上引起强烈反响，您对此有何看法？

王毅：十九大召开聚焦全球目光，引起了举世瞩目。一个政党的代表大会受到如此广泛关注，这在世界上可谓绝无仅有，集中反映出国际社会的“中国观”正在发生重要和积极变化。

首先是对中国道路的认同更多了。越来越多的国家认识到，中国特色社会主义道路不仅使中国取得了历史性成就，而且对于世界繁荣与进步也具有重要理论价值和实践意义。那就是，各国应当自主选择最符合自身国情的发展道路，不要盲从跟风，更不应对别国指手画脚。

第二是对中国贡献的期待更大了。面对动荡不安的世界，中国在保持自身发展的同时，还就如何促进世界和平与发展提出系统的理念和举措，并展示出付诸实施的行动力。国际社会期待进入新时代的中国能够进一步发挥全球增长“发动机”和世界和平“稳定器”的作用。

第三是对华合作的意愿更强了。十九大为发展更高层次的开放型经济，尤其是推进“一带一路”建设作出了战略部署，这为中外互利合作开辟了更为广阔的空间。各国更加看好中国发展前景，更加看重中国机遇，加强对华合作正在成为国际社会的普遍共识。

记者：您对下一阶段的中国外交有何展望？

王毅：进入新时代的中国外交，应当树立更远大的目标，形成更恢宏的格局，具备更开阔的胸襟，体现更从容的气度。一方面，作为世界上最大的发展中国家，我们的外交工作当然要为13亿多中国人走向现代化营造更良好的外部环境，提供更广泛的外部助力。另一方面，我们也要承担应尽的国际责任，为人类发展进步作出新的贡献。中国的发展壮大不可阻挡，是历史的必然，既会得到越来越多国家的理解和支持，也会始终伴随各种杂音和干扰。面对国际风云变幻，我们保持清醒头脑和战略定力，将与世界各国携起手来，始终站在维护世界和平发展一边，站在人类文明进步一边，站在各国共同利益一边，站在事实和真理一边。

明年是十九大后外交开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以贯彻落实十九大精神为主线，推动中国外交展现新气象，体现新担当。

我们将全力办好博鳌亚洲论坛、上海合作组织峰会、中非合作论坛以及中国国际进口博览会这四场主场外交活动，开创我国与世界各国合作共赢的新篇章。

我们将推动中美关系健康发展，保持中俄高水平战略协作，巩固中欧关系良好态势，构筑总体稳定、均衡发展的大国关系框架。

我们将深化同周边各国睦邻友好，推动朝鲜半岛、阿富汗等热点问题政治解决，积极建设周边命运共同体。

我们将弘扬正确义利观，促进中非、中拉、中阿双边和整体合作齐头并进，增加与发展中国家伙伴关系的“含金量”。

我们将落实好“一带一路”国际合作高峰论坛成果，建设好论坛后续机制，坚持共商共建共享原则，以基础设施、国际产能合作为重点，以骨干通道和经济走廊建设为牵引，全方位展开“一带一路”建设。

我们将深入参与全球治理，引导经济全球化向更加包容、普惠方向实现再平衡。落实2030年可持续发展议程，推动气候变化、反恐等领域国际合作，参与网络、外空等新兴领域规则制定，反对各种形式的保护主义。

我们将更好服务国家发展。以“新时代的中国”为主题，办好更多地方省区市的全球推介，全力服务京津冀协同发展、雄安新区规划建设以及2022年冬奥会。我们将坚持以人民为中心，加大推动中外人员往来便利化，探索构建海外中国平安体系，让外交领事服务更接地气，更有人气。（本报记者 吴绮敏 赵 成 王斯雨 张建波）

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 03 版）

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