世界舞台 中国风采（影像记录2017中国外交）

图①：11月10日，习近平主席走进越南岘港亚太经合组织工商领导人峰会会场前，人们纷纷举起手机，准备记录这一重要时刻。

本报记者 裴广江摄

图②：6月5日，在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，一名女子与大熊猫卡通形象合影。

新华社记者 吴晓凌摄

图③：4月6日，美国华侨华人在佛罗里达州棕榈滩欢迎习近平主席到访。

本报记者 张朋辉摄

图④：芬兰邮局工作人员分拣来自中国的信件。

本报记者 管克江摄

图⑤：11月12日，越南学生热烈欢迎习近平总书记、国家主席到访。

本报记者 裴广江摄

图⑥：俄罗斯莫斯科红场风光。

人民视觉

图⑦：游客在德国柏林动物园纪念品商店挑选中国大熊猫主题纪念品。

本报记者 管克江摄

图⑧：哈萨克斯坦小朋友用中国传统方式打招呼。

本报记者 周翰博摄

图⑨：11月13日，老挝民众身穿民族服装欢迎习近平总书记、国家主席到访。

本报记者 孙广勇摄

图⑩：世界经济论坛2017年年会会场外景。

新华社记者 龚 兵摄

5次出访，跨越数万公里。2017年，习近平主席亲力亲为，以元首外交深化中国外交的全方位战略部署，引领新时代中国特色大国外交破浪前行。

从达沃斯、日内瓦到阿斯塔纳，从汉堡到岘港……一年来，习近平主席在一系列国际场合发表重要演讲，提出鲜明主张，为世界经济把脉开方，为全球治理贡献力量。关乎人类前途命运的新理念新思想新主张响彻世界舞台，彰显大国担当、领袖风范。

从伯尔尼到赫尔辛基、佛罗里达，从阿斯塔纳到莫斯科、柏林，再到河内、万象……一年来，习近平主席为国家间关系指路引航，编织中国的伙伴网络，联结遍布全球“朋友圈”。通过一场场重大外交行动，中国与主要大国的协调合作取得新进展，与周边国家睦邻友好迈上新台阶，与广大发展中国家合作取得新突破。

口言之，身必行之。世界瞩目，中国正以扎扎实实的行动履行同各国携手构建人类命运共同体的誓言——努力建设一个远离恐惧、普遍安全的世界，一个远离贫困、共同繁荣的世界，一个远离封闭、开放包容的世界，一个山清水秀、清洁美丽的世界。

——编 者

1月15日至18日

习近平主席对瑞士进行国事访问，出席世界经济论坛年会并访问在瑞士的国际组织。在“世界经济风向标”达沃斯提出中国关于经济全球化的主张，引领世界经济发展正确方向；在重要多边外交中心日内瓦，系统阐述人类命运共同体理念，彰显大国担当。习近平主席此访是新世纪以来中国国家主席首次对瑞士进行国事访问，具有里程碑意义，同时也给中欧关系的发展传递了坚定信心，增添了积极推力。

4月4日至7日

习近平主席对芬兰进行国事访问并赴美国举行中美元首会晤。此访是习近平主席首次到访北欧，中国与芬兰建立面向未来的新型合作伙伴关系，两国关系更加具有前瞻性、战略性、时代性。习近平主席与美国总统特朗普在海湖庄园举行会晤，宣布建立4个高级别对话机制，双方在最高层面为中美关系的未来明确了方向，搭好了框架，作出了顶层设计。

6月7日至10日

习近平主席对哈萨克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十七次会议和阿斯塔纳专项世博会开幕式。共商中哈友好大计，共绘上合组织发展蓝图，共襄阿斯塔纳世博盛会。此访为“一带一路”建设增添强劲动力，为周边命运共同体拉紧牢固纽带，为地区和平繁荣开辟广阔前景。

7月3日至8日

习近平主席对俄罗斯、德国进行国事访问，并出席在汉堡举行的二十国集团领导人第十二次峰会。习近平主席第六次俄罗斯之行，为中俄全面战略协作伙伴关系注入了新的动力，中俄互信根基更加稳固，利益融合更加紧密，国际协作更加同步。今年恰逢中德建交45周年，习近平主席访德推动两国全方位战略合作百尺竿头更进一步，带动中欧关系不断向前迈进。习近平主席出席汉堡峰会并发表重要讲话，赞赏汉堡峰会延续杭州峰会共识，强调二十国集团要坚持完善全球经济治理，向着构建人类命运共同体的目标迈进。

11月10日至14日

习近平总书记、国家主席赴越南岘港出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议，并对越南、老挝进行国事访问。在岘港，习近平主席首次面向世界系统阐述新时代中国的新征程，为开辟亚太发展繁荣的光明未来提供思路。习近平总书记、国家主席对越南、老挝进行国事访问，巩固传统友谊，提升政治互信，拓展务实合作，夯实民意基础，传递出中国推动构建周边命运共同体、支持社会主义事业发展的明确信号。

《 人民日报 》（ 2017年12月25日 13 版）

(责编：王仁宏、杨牧)