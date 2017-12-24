菲律宾达沃一商场发生火灾恐致37人死亡

新华社马尼拉１２月２４日电（记者董成文 王羽）菲律宾南部城市达沃市一商场２３日发生一起火灾，大火持续到２４日才被扑灭，火灾中失踪的３７人恐已无生还可能。
当地消防局说，当地时间２３日上午９时３０分，位于该商场四层建筑三层的一家家具店起火，火势蔓延到四层一家２４小时工作的“呼叫中心”公司办公室，导致多人被困其中。接到报警电话后，消防车赶赴现场进行扑救，但大火仍持续了十多个小时才全部扑灭，目前救援人员仍在继续搜救。
达沃市副市长保罗·杜特尔特说，多名被烧伤的商场顾客已被紧急送往医院。但由于现场火势和烟雾太大，救援人员始终无法进入四层的办公室。截至２４日晨５时，该“呼叫中心”有３７人失踪。
菲律宾总统杜特尔特２４日凌晨赶赴现场，目前正和失踪人员家属一起等待救援的最后消息。
中国驻菲律宾宿务总领馆表示，目前尚未接到商场火灾事故有中国公民伤亡的报告。消息人士注意到，失踪人员名单中也没有中国公民的姓名。
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