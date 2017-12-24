人民网>>国际

菲律宾达沃一商场发生火灾恐致37人死亡

2017年12月24日12:01  来源：新华社
 

新华社马尼拉１２月２４日电（记者董成文 王羽）菲律宾南部城市达沃市一商场２３日发生一起火灾，大火持续到２４日才被扑灭，火灾中失踪的３７人恐已无生还可能。

当地消防局说，当地时间２３日上午９时３０分，位于该商场四层建筑三层的一家家具店起火，火势蔓延到四层一家２４小时工作的“呼叫中心”公司办公室，导致多人被困其中。接到报警电话后，消防车赶赴现场进行扑救，但大火仍持续了十多个小时才全部扑灭，目前救援人员仍在继续搜救。

达沃市副市长保罗·杜特尔特说，多名被烧伤的商场顾客已被紧急送往医院。但由于现场火势和烟雾太大，救援人员始终无法进入四层的办公室。截至２４日晨５时，该“呼叫中心”有３７人失踪。

菲律宾总统杜特尔特２４日凌晨赶赴现场，目前正和失踪人员家属一起等待救援的最后消息。

中国驻菲律宾宿务总领馆表示，目前尚未接到商场火灾事故有中国公民伤亡的报告。消息人士注意到，失踪人员名单中也没有中国公民的姓名。

(责编：贾文婷、王政淇)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中泰铁路合作项目一期工程开工 铁路寄托着泰国对现代化建设和经济发展的梦想。呵叻府距首都曼谷约250公里，是泰国最大的府，也是通往泰国东北部的门户。中泰铁路选择在这里开工，具有重要的历史和现实意义：1896年正式运营的泰国第一条铁路线正是连接曼谷和呵叻；中泰铁路合作项目建成后将是泰国第一条标准轨高速铁路。中泰铁路是两国务实合作的旗舰项目，也是两国在“一带一路”框架下重要的互联互通项目。这条铁路的建设，不论从本国还是地区层面看，都有利于泰国的长远发展，符合泰国人民的切身利益。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved