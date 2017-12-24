“托马斯山火”成为加州历史上最大山火

12月11日，在美国加利福尼亚州卡平特里亚，消防员在山火现场工作。新华社记者李颖摄

新华社洛杉矶１２月２３日电（记者高山）美国加利福尼亚州森林消防部门公布的最新统计数据显示，本月４日在加州南部文图拉县燃起的“托马斯山火”，过火面积已达约１１０６．４平方公里，成为该州有历史记录以来最大的山火。

根据最新公布的统计数据，“托马斯山火”燃烧１８天以来，已经烧毁了１０６３栋建筑物，导致２人死亡。虽然“托马斯山火”的过火面积已经超过２００３年加州“锡达山火”创下的１１０５．８平方公里过火面积纪录，但幸运的是，它所造成的人员伤亡和财产损失远小于“锡达山火”。

“托马斯山火”目前仍在燃烧，但火势有６５％得到了控制。未来两日随着风力减小，火势有望得到进一步控制。参与扑灭“托马斯山火”的人员目前有２８４１人，消防部门共出动消防车１７１辆、灭火直升机２６架。

加州州长布朗９日在视察文图拉县灾区后表示，近期加州南部反常的干燥天气是造成山火频发的主要原因之一。加州可能遭遇越来越多极端天气，这是全球气候变化带来的“新常态”。

在干燥天气、强风、干枯植被等诸多因素共同作用下，本该在１２月开始雨季的南加州却山火频发，造成严重损失。布朗已于２０日请求联邦政府宣布南加州山火为重大自然灾害，并要求为加州及受灾地区提供更多援助。

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