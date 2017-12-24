美国太空探索公司成功发射一箭十星

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人民网洛杉矶12月22日电（记者 王如君）美国西部时间22日下午5时27分，美国太空探索公司（SpaceX）在加利福尼亚州的范登堡空军基地成功发射 “猎鹰9号”火箭，将第四批10颗二代铱星通信卫星送入轨道。

由于22日的发射时值傍晚，升空火箭在美丽的霞光中划出了超酷的弧型图案，让美国西海岸洛杉矶、旧金山等城市的居民大饱眼福。无以数计的人在惊呼，“不明飞行物来了”、“外星人入侵“的同时，纷纷将眼前景象拍成图片和视频并迅速传上网络，在整个美国引起了轰动。许多电话打进洛杉矶警局，最后警方不得不证实，那是正在发射的出箭。而SpaceX的老板伊隆·马斯克却在推特上一本正经地开玩笑称：“很明显那就是外星人”。

据《洛杉矶时报》报道，这是SpaceX 2017年的最后一次发射任务，也是今年第十八次发射火箭，发射次数超越了过去任何一年，也超过了所有竞争对手今年的火箭发射次数。SpaceX 12月15日同时利用“二手火箭”和”二手飞船“完成了向国际空间站运送补给物资的任务，向火箭和飞船完全可重复利用的目标迈进了一大步。2018年初，SpaceX还将发射猎鹰重型火箭，携带约63.5吨的载荷，那意味着SpaceX可以将更多任务合并，成为国际卫星商业市场强有力的竞争者。

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