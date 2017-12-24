美国太空探索公司成功发射一箭十星

|图片来自网络
人民网洛杉矶12月22日电（记者 王如君）美国西部时间22日下午5时27分，美国太空探索公司（SpaceX）在加利福尼亚州的范登堡空军基地成功发射 “猎鹰9号”火箭，将第四批10颗二代铱星通信卫星送入轨道。
由于22日的发射时值傍晚，升空火箭在美丽的霞光中划出了超酷的弧型图案，让美国西海岸洛杉矶、旧金山等城市的居民大饱眼福。无以数计的人在惊呼，“不明飞行物来了”、“外星人入侵“的同时，纷纷将眼前景象拍成图片和视频并迅速传上网络，在整个美国引起了轰动。许多电话打进洛杉矶警局，最后警方不得不证实，那是正在发射的出箭。而SpaceX的老板伊隆·马斯克却在推特上一本正经地开玩笑称：“很明显那就是外星人”。
据《洛杉矶时报》报道，这是SpaceX 2017年的最后一次发射任务，也是今年第十八次发射火箭，发射次数超越了过去任何一年，也超过了所有竞争对手今年的火箭发射次数。SpaceX 12月15日同时利用“二手火箭”和”二手飞船“完成了向国际空间站运送补给物资的任务，向火箭和飞船完全可重复利用的目标迈进了一大步。2018年初，SpaceX还将发射猎鹰重型火箭，携带约63.5吨的载荷，那意味着SpaceX可以将更多任务合并，成为国际卫星商业市场强有力的竞争者。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】