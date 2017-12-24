“中国为未来发展规划了清晰的蓝图”(外国记者看中国)

在波兰媒体协会董事会主席马莱克·特拉契克的办公桌上，放着一本红色封皮的《创新中国》，这是《习近平谈治国理政》的波兰语编译本。“这本书是观察和了解中国的一扇窗户，我每天都读，只有一点一滴地消化吸收，才能真正领悟其中精髓。”

“这张记者证，比我的护照都珍贵！”他高高扬起手中的十九大采访记者证，兴奋地说。今年10月14日至20日，特拉契克赴华采访报道中共十九大。“中国的发展让人赞叹。距离上次到中国已经10年，我甚至已经认不出北京的样子！”

在十九大开幕式会场，特拉契克聆听了习近平总书记所作的报告。他拿到的报告文本的空白处，记满了笔记。“作为一位世界大国的领导人，习近平主席正带领中国人民实现国家的进步和民族的复兴。中国人受教育程度不断提高，就业、住房状况不断改善，习主席不仅赢得了中国人民发自内心的爱戴，也赢得了世界人民的尊敬。”特拉契克对本报记者说。

在华采访期间，特拉契克还参加了多条场外采访路线，一个现代化立体的中国给特拉契克留下深刻印象。参观完北京世界园艺博览会和中新天津生态城后，特拉契克体会到生态就是未来，发展生态城市也是世界各国的趋势。“人们不能再浪费自然资源，必须携手合作创造美好的生活。”

在一家快递公司，他亲眼看到流水线上飞速分拣的包裹，“所有环节都由计算机操作，高度自动化”。特拉契克还乘坐了中国高铁，并感叹那种飞驰般的感觉。“中国人富有创新精神，而且在做出决定后，有着很强的执行力，令人难以置信。”

“推进‘一带一路’建设等内容被写入党章，这将对中国和世界的未来产生重大影响。”特拉契克说，从“一带一路”倡议和中国—中东欧国家合作的蓬勃发展可以看出，中国为未来发展规划了清晰的蓝图。“只要看看有多少国家积极响应‘一带一路’倡议，将带动多少公路、高铁等基础设施建设，就会明白，这一倡议不仅将使中国受益，也会使参与国的民众受益。”

特拉契克对记者坦言，由于波中两国语言、距离的障碍，波兰媒体缺少对当今中国和亚洲的了解。目前波兰没有记者常驻中国，这导致波兰记者们印象中的中国停留在十几年以前。特拉契克认为，媒体是拓展波兰人视野的重要途径，应主动搭起波中交流的桥梁。中共十九大期间，他发表了多篇相关报道，获得多家媒体转载。他还向波兰政府提出建议：成立专门办公室，用波兰文采写中国新闻，并把它们转发给波兰媒体。这样，波兰民众就能从报纸和网站上读到一个真实的中国。“了解中国符合波兰的现实需求。我要鼓励波兰记者们密切关注中国，让波兰人更多了解中国，增进两国的各领域合作。”

（本报华沙12月23日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 03 版）

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