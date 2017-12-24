王毅会见巴以和平人士研讨会双方代表

据新华社北京12月22日电 （记者潘洁）外交部长王毅22日在北京会见来华出席第三次巴以和平人士研讨会的巴以双方代表。
王毅表示，面对中东局势出现的新变化，这次巴以和平人士研讨会的召开十分及时，十分重要。两天来双方围绕推动解决巴以问题进行了深入探讨，达成一系列共识，尤其是确认“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行路径，体现了双方对和平的向往和坚持，也为重启巴以和谈提供了建设性思路，中方表示欢迎和支持。
王毅强调，国际社会应共同探索促和努力，为巴以和谈提供保障，特别是对中东有重要影响的各方应切实发挥建设性作用，多做对中东和平有利的事情，多做符合国际社会共同意愿的事情。中方愿为推动巴以和谈继续发挥积极作用。
巴以双方代表积极评价中方在当前形势下倡议召开此次会议，赞赏中方在巴以问题上秉持客观公正立场，支持习近平主席就解决巴以问题提出的四点主张，希望中方发挥更大作用。
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