人民网>>国际

王毅会见巴以和平人士研讨会双方代表

2017年12月24日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京12月22日电  （记者潘洁）外交部长王毅22日在北京会见来华出席第三次巴以和平人士研讨会的巴以双方代表。

　　王毅表示，面对中东局势出现的新变化，这次巴以和平人士研讨会的召开十分及时，十分重要。两天来双方围绕推动解决巴以问题进行了深入探讨，达成一系列共识，尤其是确认“两国方案”是解决巴以问题的唯一可行路径，体现了双方对和平的向往和坚持，也为重启巴以和谈提供了建设性思路，中方表示欢迎和支持。

　　王毅强调，国际社会应共同探索促和努力，为巴以和谈提供保障，特别是对中东有重要影响的各方应切实发挥建设性作用，多做对中东和平有利的事情，多做符合国际社会共同意愿的事情。中方愿为推动巴以和谈继续发挥积极作用。

　　巴以双方代表积极评价中方在当前形势下倡议召开此次会议，赞赏中方在巴以问题上秉持客观公正立场，支持习近平主席就解决巴以问题提出的四点主张，希望中方发挥更大作用。


　　《 人民日报 》（ 2017年12月24日 03 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中泰铁路合作项目一期工程开工 铁路寄托着泰国对现代化建设和经济发展的梦想。呵叻府距首都曼谷约250公里，是泰国最大的府，也是通往泰国东北部的门户。中泰铁路选择在这里开工，具有重要的历史和现实意义：1896年正式运营的泰国第一条铁路线正是连接曼谷和呵叻；中泰铁路合作项目建成后将是泰国第一条标准轨高速铁路。中泰铁路是两国务实合作的旗舰项目，也是两国在“一带一路”框架下重要的互联互通项目。这条铁路的建设，不论从本国还是地区层面看，都有利于泰国的长远发展，符合泰国人民的切身利益。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2017 by www.people.com.cn. all rights reserved