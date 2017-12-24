中阿携手建造世界最南端水电站

圣克鲁斯河边，一台台中国制造的重型机械已经开始破土作业。

本报记者 张卫中摄

阿根廷南部地区山地连绵，因其湖光山色，被称为世界上最秀美的地区之一。这里有着丰沛的水资源，却无法得到有效利用。为协助应对阿根廷电力供应难题，中国与阿根廷的施工人员正在这片人迹罕至的地区携手奋战，打造地处世界最南端的水电站项目。

满足150万阿根廷家庭用电需求

2014年7月18日，中国国家主席习近平与阿根廷时任总统克里斯蒂娜在阿根廷共同见证了基什内尔—塞佩尼克水电站项目融资协议签字仪式，阿根廷历史上最大的水利工程正式进入实施阶段。中国葛洲坝集团股份有限公司，与阿方企业组成联营体，承担工程建设任务。这也是葛洲坝集团迄今为止在海外承建的最大工程项目。

12月是阿根廷南部最温暖的季节。圣克鲁斯河边，一台台来自中国的重型机械正在施工。挖掘、装载、倾倒、压实，这是经过近两年的环境评估重新认证后，水电站项目恢复施工的场景。

圣克鲁斯河起源于佩里多·莫雷诺山，将130多条冰河、两大冰川融化的冰水从阿根廷湖引向大西洋。全长400多公里的河段上有多处宽阔河谷，为建造水电站提供了必要的自然条件。

联营体中方土建负责人倪四平告诉记者， 两个水电站相隔65公里，是世界上最南端的水电站项目，总投资41亿美元。发电能力174万千瓦，不仅可满足150万阿根廷家庭的日常用电需求，还将为能源短缺的阿根廷每年节省近12亿美元的油气进口开支，甚至可对邻国出口电力。

通过两轮严格环境评估

圣克鲁斯河流域为巴塔哥尼亚高原，这里主要动物种群是一种似羊似驼的动物，人称羊驼，总数多达100万只，是生活在这里的人口的4倍。加之冰川和阿根廷湖的原因，水电站建设的环境评估成为批准该项目动工的关键因素。阿根廷国会为此组织了两轮环境评估公共听证会。今年10月，在停工近两年后，阿根廷最高法院最终批准水电站恢复施工，标志着工程的法律障碍得到排除。

或许是长期野外作业的原因，电站阿方土建负责人卡斯特罗皮肤黝黑。他说，中国朋友对环境保护认真负责。巴塔哥尼亚地区人类开发活动少，施工过程中还能偶尔发现哥伦布到美洲之前的物件，如当地土著人的零散文物、铁制箭头等。施工车辆还注意避过距库区数十公里外的一处古印第安人墓地。卡斯特罗告诉记者，圣克鲁斯河每秒流量720立方米，电站建成后，水流量将保持每秒180立方米，以减少对下游地区的生态影响。

一群群羊驼在库区不远的山坡上悠闲地觅食。倒是成群的鸵鸟，看到汽车和人类接近便向四处逃散。水电站建成后，这片土地将被淹没，但这些野生动物将得到严格保护，迁徙到别处。

水电站项目预计在2022年实现首台机组发电。葛洲坝集团第一工程公司副总经理胡智军表示，水电站建设对阿根廷南部地区至关重要，将有效改变阿根廷电力结构，减少其对石油能源的依赖。按照法律规定，河岸两侧200米以内为公共用地。水电站建成后将对这一范围内的土地进行全面绿化。附近地区土地不得向第三方转让，保证了库区环境受到保护。

中国企业获得充分信任

阿根廷水电项目最终得以重新开工建设表明了阿方对中国企业的完全信任。胡智军告诉记者，除了融资，水电站项目机电部分由中方负责，将带动中国水电产业设备和标准输出。三一重工机械、塔机、推土机、发电机组等，将为阿根廷百年水利工程提供安全保证。按市场情况，中方还可能提供50万吨水泥。

按合同规定，水电站土建部分由阿方负责，但中方与阿方保持全面监控对接，中方标准成为技术标准。阿根廷的水利工程一直遵循欧美标准，但对中国大型水利工程的安全标准同样给予了认可。

中方充分考虑到阿方的生态保护需求。水电站建在巴塔哥尼亚自然生态区，上游70公里是世界著名的莫雷诺冰川和阿根廷湖。经过双方协商，项目采取了减少落差设施，坝高降低2.4米，并建造水流防护，减少对冰川的影响，同时还保持了原有设计发电能力。水电站设计还保留了鱼道、生态放水底孔等。防渗墙技术多次进行模型实验并通过验收。混凝土打压测试按国内最高安全坝体标准进行冲水试验。

为一带一路合作发挥示范效应

目前施工先锋营地已经建成，一排排板房宿舍建在离主库区30公里的山坡上。由于当地人烟稀少，工作人员多从外地招募。他们一般连续工作23天，再休息7天。晚上9点，营地传来悠扬的歌声，原来是几名工人在自弹自唱。卡车司机马努艾尔来自圣克鲁斯河入海小镇好石头镇。身材略显肥胖的他告诉记者，他每月收入能有近2000美元，家里的生活有了明显改善。水电站建成后，将有力带动当地经济发展和旅游项目开发。马努艾尔计划将来让他的家人到这里找工作，自己则准备在这里一直干下去，“我还有一手阿根廷烤肉手艺呢！”据介绍，两座电站的建设将为阿方提供5000个就业岗位。

拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸。“拉美基础设施建设空间很大，世界最南端水电站将对整个拉美地区推动‘一带一路’合作起到示范效应。”胡智军与记者交谈时充满自信。

（本报布宜诺斯艾利斯12月23日电）

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 03 版）

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