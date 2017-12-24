多做对中东和平有利的事情（钟声）

只有坚持公平公道的立场、着眼巴以持久和平共存的声音，才能真正为中东和平助力

12月21日至22日，根据习近平主席提出的推动解决巴勒斯坦问题的四点主张，中方在北京举行巴以和平人士研讨会。在当前中东形势引发各方关注的背景下，研讨会为巴以双方和平人士提供沟通交流的平台，达成了反映来自两个民族理性声音的共识，汇聚起双方致力于和平的力量，为重启巴以和谈、继续推动巴以和平进程提供了建设性思路。

巴勒斯坦问题是中东问题的根源性问题，攸关巴勒斯坦等中东各国长治久安和繁荣发展。今年是联合国大会通过巴以分治决议70周年，70年来的历史表明，冲突和暴力的结果必然是双输，平等合作的和平才是双赢途径。各方只有多做对中东和平有利的事情、促进巴勒斯坦问题的公正解决，才符合国际社会共同的意愿。巴勒斯坦问题也是衡量国际公道正义、人类良知的一把标尺。只有公平公道，兼顾各方利益，才能达成各方都接受的方案。

中方举办的巴以和平人士研讨会之所以能成功举行并达成一系列共识，关键在于中国在巴勒斯坦问题上始终主持公道、伸张正义。今年7月，巴勒斯坦国总统阿巴斯访华期间，习近平主席提出了中方推动解决巴勒斯坦问题的四点主张。坚定推进以“两国方案”为基础的政治解决；坚持共同、综合、合作、可持续的安全观；进一步协调国际社会的努力，壮大促和合力；综合施策，以发展促进和平。这是继2013年就巴以问题提出相关主张、2016年在阿拉伯国家联盟总部发表重要演讲后，习近平主席再次就巴以问题全面阐述中方立场。

中国主张旨在推动巴以双方重建互信，争取早日重启和谈。这与中国在巴勒斯坦问题上的既有立场一脉相承，又在结合当前国际大环境的基础上积极贡献中国智慧和中国方案。中国主张立足高远、与时俱进，是中国对实现巴以和平的目标、条件和实现路径的深刻思考。阿巴斯由衷称赞中国就推动政治解决巴勒斯坦问题提出的“建设性倡议”，认为中方主张符合解决巴勒斯坦问题、化解中东矛盾的基本原则，巴方愿不断推进中国倡议的落实。

解决巴勒斯坦问题，中国有方案更有行动。作为安理会常任理事国和负责任的大国，中国是巴以和平的坚定支持者，一直同国际社会一道，为早日实现中东全面、公正、持久和平作出不懈努力。早在2006年12月和2013年12月，中国曾在北京和耶路撒冷两次举办巴以和平人士研讨会，为推动巴勒斯坦问题的解决启智献策。中国2002年设立中东问题特使，4任特使数十次穿梭调解，在巴以双方间化解分歧，寻找“最大公约数”，在推进政治解决上形成聚焦和共识。以色列前驻华大使马腾明确表示，中国是巴勒斯坦和以色列共同的朋友，中方倡议启动巴以和平人士对话机制等促和新举措，能在巴以和平进程中发挥重要作用。

中东和平，需要新思路，各国都应该多做对中东和平有利的事情。只有坚持公平公道的立场、着眼巴以持久和平共存的声音，才能真正为中东和平助力。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 03 版）

(责编：冯人綦、曹昆)