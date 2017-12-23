朝鲜宣布在平壤设立江南经济开发区

新华社平壤１２月２３日电（记者程大雨 吴强）据朝中社２３日报道，朝鲜决定在首都平壤设立江南经济开发区。

报道说，朝鲜最高人民会议常任委员会２１日发布政令，决定在平壤市江南郡古邑里部分地区设立江南经济开发区。朝鲜在该经济开发区行使主权。

平壤市江南郡古邑里位于平壤市行政区划的西南部。

朝鲜最高人民会议常任委员会于２０１３年５月发布政令，宣布出台经济开发区法，并于同年１１月发布政令宣布首先在各道设立１３个经济开发区。此后，朝鲜又宣布设立多个经济开发区。

根据经济开发区法，开发区分为工业开发区、农业开发区、旅游开发区、出口加工区和高新技术开发区。外国公司、个人、经济团体和海外侨胞均可到开发区投资，设立公司、分公司和办事处，并可自由进行经济活动。朝鲜将在土地利用、人员雇佣和纳税方面给予特别优惠政策。投资者在经济开发区的权利、资产及合法收入将受到法律保护。

(责编：白宇)