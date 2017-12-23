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安理会通过新决议进一步收紧对朝制裁措施

2017年12月23日12:17  来源：人民网-国际频道
 
联合国安理会12月22日一致通过第2397号决议
联合国安理会12月22日一致通过第2397号决议

人民网联合国12月22日电（记者 殷淼）联合国安理会22日通过第2397号决议，决定对朝鲜实施一系列新的制裁措施，以遏制其核、导开发计划，同时呼吁恢复六方会谈。

该决议是由联合国安理会15个成员国的代表一致举手表决通过的。今年11月29日，朝鲜不顾国际社会反对，再次进行弹道导弹发射行为，连续违反安理会有关决议。

新决议规定，要求朝鲜将每年成品油进口数量从200万桶削减至50万桶，原油进口数量不能超过每年400万桶上限，以及朝鲜的海外务工人员在限定期限内被遣返等内容。这是2006年以来，第10份针对平壤开发核导项目的制裁决议。

中国常驻联合国代表团临时代办吴海涛大使在安理会通过朝鲜射导问题决议后发言时表示，呼吁有关各方全面严格执行安理会决议，同时为尽快恢复对话谈判、和平解决朝鲜半岛核问题创造必要条件。吴海涛说：“中方愿与国际社会共同努力，推动半岛形势重回和平解决的正确轨道，为实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。”

(责编：徐祥丽、袁勃)
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