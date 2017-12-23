韩国健身中心大火致29人丧生 自动门失灵无法开启

韩国忠清北道堤川市一座８层楼健身中心２１日起火，截至当晚确认至少２９人丧生、２９人受伤。遇难者中７０％是在桑拿浴室内窒息死亡。
消防部门初步推测，桑拿房自动门失灵，没能开启，导致客人无法逃生。
【２０人死在浴室】
韩国联合通讯社报道，２１日下午３时３５分左右，大楼一层停车场起火。执法部门说，最先着火的是一辆汽车。
大火很快吞噬整栋建筑。这座商业楼内有一家健身房、几间餐馆、一家公共桑拿浴室和一处室内高尔夫训练场，平时就有许多人。消防部门说，截至２２日凌晨５时，确认２３名女子和６名男子遇难。
除了一名男子，当地政府已经确认２８名遇难者的身份。
遇难者中２０人被困在位于二层的桑拿浴室内窒息而死。忠清北道消防本部说，这２０人都是女性，其余９名遇难者的遗体处于六层至八层。
火灾还造成２９人受伤，其中大多数伤员因吸入烟尘而在医院接受治疗。
大约２０人逃到楼顶求救，由消防直升机和云梯救下。《东亚日报》发布一张照片，显示一名男子扒在窗台外，等候救援。当地电视台画面显示，一名男子从一扇窗户跳下，落在救生气垫上。
消防部门出动近５０辆消防车和两架直升机，当天晚上基本扑灭这场火灾。消防员随后进楼搜寻可能的幸存者，但是烟雾和有毒气体格外浓，延误搜寻。
堤川市消防部门一名官员说，遇难人数可能会增加。
【多重原因致惨剧】
韩国国际广播电台先前报道，死在浴室的遇难者是被“锁在”桑拿房内，无法逃生。忠清北道消防本部２２日上午说，消防员在距离起火地点最近的女桑拿房发现２０名遇难者，许多人死在自动门前，由此推测，这扇门当时可能没有正常开启。
桑拿房入口与一层停车场相通，致使车辆燃烧产生的浓烟和有毒气体涌入。
按照韩联社的说法，火灾造成严重人员伤亡的原因还有：大火通过楼道迅速蔓延至整栋建筑，且大楼只有一个出入口，导致被困人员逃生困难；建筑内使用的易燃材料导致火势迅速蔓延，释放大量有毒气体，导致窒息。
韩国国际广播电台报道，这座建筑附近停放了许多辆汽车，消防车难以迅速接近火灾现场，建筑物内部烟火弥漫，同样给灭火造成困难。
警方、消防和法医部门２２日上午着手联合调查，以确认具体起火原因。
青瓦台官员当天说，总统文在寅将视察现场，向遇难者致哀，看望伤员。
堤川市位于韩国首都首尔东南方向大约１２０公里处。
仁川冬季奥林匹克运动会圣火传递原定于２２日经过堤川市，由于发生这起悲剧，传递路线临时改道绕行。（胡若愚）（新华社专特稿）
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