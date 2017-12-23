重庆导游在泰国被大象踩踏致死 到底发生了什么？

原标题：重庆导游泰国救人被大象踩踏致死
12月21日，泰国春武里府金三角水果园大象营发生一起大象伤人事件。35岁的重庆旅游团领队何永杰在保护游客时，不幸被大象踩踏致死。此前有消息称，大象之所以发狂伤人，是因为被游客拉扯尾巴激怒。但22日泰国警方回应称，目前尚未有足够证据证实大象是被人拉扯尾巴发怒的，具体事故原因仍在调查中。
重庆领队为救游客遇难
据泰国当地媒体报道，21日下午，泰国芭提雅一大象营中供游客骑乘的大象突然发怒，并冲向周围游客。一名中国领队不幸被大象踩踏致死，另有两名中国游客受伤。北京青年报记者从重庆旅游局了解到，遇难领队系重庆一旅游公司员工，目前已与其所属旅行社取得联系。
22日下午，重庆市导游协会就此事发布声明。声明称，当地时间2017年12月21日下午5点半左右，在泰国芭提雅发生了大象踩踏伤人事件。事件中，重庆导游何永杰为救助客人，被大象踩踏致死。重庆市导游协会在声明中强调：“向为救助遇险游客奋不顾身献出宝贵生命的重庆导游致敬，强烈谴责不守规矩、惹起祸端的不文明行为”，并表示将全力维护导游的合法权益，提供维权服务和人道主义援助，协助处理善后事宜。
不久，中国驻泰大使馆也就此事作出回应。大使馆称，事件发生后，中国驻泰国大使馆高度重视，并在第一时间要求泰方妥善保管死者遗体，全力救治受伤中国游客。大使馆也已派员赶赴医院探视受伤游客，接下来将在职责范围内为受伤人员及死者家属提供必要协助，妥善做好后续处置工作。
截至22日下午有1名伤者已出院，另1名伤者仍在接受治疗，无生命危险。水果园园主已联系保险公司为伤者解决医疗费，并提供赔偿。
大象伤人原因仍在调查
据了解，因救人遇难的领队何永杰今年35岁，系重庆北国假期国际旅行社的员工。在大象伤人事件被曝出时，有目击者称，是因为两名中国游客的不当行为激怒了大象，所以导致被大象追赶，何永杰在前往营救游客时，不幸遇难。“说是客人扯了大象的尾巴，大象发怒了就去追赶扯尾巴的客人，领队去救人的时候，把客人扯出来结果自己来不及跑了。”
此后，这一消息在国内各大网站被广泛转载，并引起众多网友对游客拉扯大象尾巴等危险行为的声讨。但据泰国警方表示，目前尚未有足够证据证实大象是因为被中国游客拉扯尾巴而发怒，具体事故原因仍在调查中。
记者注意到，最早报道此事的泰国媒体在介绍事发经过时称，事发时两名外国游客正在体验骑大象项目，路过一群正在等待的游客时，有人拉扯了大象尾巴并导致大象发怒。大象因此冲向了拥挤的人群，并最终踩死了一名导游。伤人的大象是一只17岁的公象。
报道中并未提到，当时骑大象的两名游客来自哪个国家，也没提到是谁扯了大象的尾巴。在媒体公开的一份目击者手写事发经过中，自称何永杰所带旅游团团员的田茂西介绍说：“我们七八个队员在停车场和领队聊天，突然有两个游客（不是我们国家的）骑的大象发疯，冲下斜坡。”
国家旅游局介入事件
张先生在泰国当地带旅行团已有十余年，他告诉北青报记者，大部分国内旅行团去泰国旅游时，都会给游客安排大象表演，“给游客表演的大象都是经过驯化的，像大象给客人按摩、骑大象这类的表演已经习以为常了，客人都很配合，大象也非常温顺，除非你去招惹大象激怒了它，不然大象不可能做出攻击行为。”
据他介绍，为防止动物表演中出现意外，每次在上飞机前导游都会跟游客开一个“说明会”交代一些注意事项，并且有录像为证，以防意外的发生，“我们旅行社每年都有一百多个领队在泰国带团，但是被动物袭击这类情况从来都没发生过，我们每次到达一个景点的时候，领队和地接导游都会重复一遍安全事宜。不过我们认为，对于一个成年人来说，不能拽大象尾巴、不招惹野生动物，这应该是一个常识性的问题，所以我们不会特别去强调。”
22日下午，国家旅游局通过官方微博发布消息称，国家旅游局对此事件高度重视，第一时间要求我驻曼谷旅游办事处了解情况，慰问已赴泰的领队家属、探视受伤游客，并协助做好此事件处置相关工作；责成重庆市旅游发展委员会及时妥善处置。（记者 孔令晗 张曜麟）
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】