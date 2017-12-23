原标题：重庆导游在泰国被大象踩踏致死 到底发生了什么？

原标题：重庆导游泰国救人被大象踩踏致死

12月21日，泰国春武里府金三角水果园大象营发生一起大象伤人事件。35岁的重庆旅游团领队何永杰在保护游客时，不幸被大象踩踏致死。此前有消息称，大象之所以发狂伤人，是因为被游客拉扯尾巴激怒。但22日泰国警方回应称，目前尚未有足够证据证实大象是被人拉扯尾巴发怒的，具体事故原因仍在调查中。

重庆领队为救游客遇难

据泰国当地媒体报道，21日下午，泰国芭提雅一大象营中供游客骑乘的大象突然发怒，并冲向周围游客。一名中国领队不幸被大象踩踏致死，另有两名中国游客受伤。北京青年报记者从重庆旅游局了解到，遇难领队系重庆一旅游公司员工，目前已与其所属旅行社取得联系。

22日下午，重庆市导游协会就此事发布声明。声明称，当地时间2017年12月21日下午5点半左右，在泰国芭提雅发生了大象踩踏伤人事件。事件中，重庆导游何永杰为救助客人，被大象踩踏致死。重庆市导游协会在声明中强调：“向为救助遇险游客奋不顾身献出宝贵生命的重庆导游致敬，强烈谴责不守规矩、惹起祸端的不文明行为”，并表示将全力维护导游的合法权益，提供维权服务和人道主义援助，协助处理善后事宜。

不久，中国驻泰大使馆也就此事作出回应。大使馆称，事件发生后，中国驻泰国大使馆高度重视，并在第一时间要求泰方妥善保管死者遗体，全力救治受伤中国游客。大使馆也已派员赶赴医院探视受伤游客，接下来将在职责范围内为受伤人员及死者家属提供必要协助，妥善做好后续处置工作。

截至22日下午有1名伤者已出院，另1名伤者仍在接受治疗，无生命危险。水果园园主已联系保险公司为伤者解决医疗费，并提供赔偿。

大象伤人原因仍在调查

据了解，因救人遇难的领队何永杰今年35岁，系重庆北国假期国际旅行社的员工。在大象伤人事件被曝出时，有目击者称，是因为两名中国游客的不当行为激怒了大象，所以导致被大象追赶，何永杰在前往营救游客时，不幸遇难。“说是客人扯了大象的尾巴，大象发怒了就去追赶扯尾巴的客人，领队去救人的时候，把客人扯出来结果自己来不及跑了。”

此后，这一消息在国内各大网站被广泛转载，并引起众多网友对游客拉扯大象尾巴等危险行为的声讨。但据泰国警方表示，目前尚未有足够证据证实大象是因为被中国游客拉扯尾巴而发怒，具体事故原因仍在调查中。

记者注意到，最早报道此事的泰国媒体在介绍事发经过时称，事发时两名外国游客正在体验骑大象项目，路过一群正在等待的游客时，有人拉扯了大象尾巴并导致大象发怒。大象因此冲向了拥挤的人群，并最终踩死了一名导游。伤人的大象是一只17岁的公象。

报道中并未提到，当时骑大象的两名游客来自哪个国家，也没提到是谁扯了大象的尾巴。在媒体公开的一份目击者手写事发经过中，自称何永杰所带旅游团团员的田茂西介绍说：“我们七八个队员在停车场和领队聊天，突然有两个游客（不是我们国家的）骑的大象发疯，冲下斜坡。”

国家旅游局介入事件

张先生在泰国当地带旅行团已有十余年，他告诉北青报记者，大部分国内旅行团去泰国旅游时，都会给游客安排大象表演，“给游客表演的大象都是经过驯化的，像大象给客人按摩、骑大象这类的表演已经习以为常了，客人都很配合，大象也非常温顺，除非你去招惹大象激怒了它，不然大象不可能做出攻击行为。”

据他介绍，为防止动物表演中出现意外，每次在上飞机前导游都会跟游客开一个“说明会”交代一些注意事项，并且有录像为证，以防意外的发生，“我们旅行社每年都有一百多个领队在泰国带团，但是被动物袭击这类情况从来都没发生过，我们每次到达一个景点的时候，领队和地接导游都会重复一遍安全事宜。不过我们认为，对于一个成年人来说，不能拽大象尾巴、不招惹野生动物，这应该是一个常识性的问题，所以我们不会特别去强调。”

22日下午，国家旅游局通过官方微博发布消息称，国家旅游局对此事件高度重视，第一时间要求我驻曼谷旅游办事处了解情况，慰问已赴泰的领队家属、探视受伤游客，并协助做好此事件处置相关工作；责成重庆市旅游发展委员会及时妥善处置。（记者 孔令晗 张曜麟）

(责编：徐祥丽、袁勃)