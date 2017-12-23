中国驻印尼使馆提醒中国公民新年假期注意安全

新华社雅加达１２月２３日电（郑世波）中国驻印度尼西亚大使馆２２日晚发布公告，提醒在印尼的中国公民２０１８年元旦假期注意安全。
中国驻印尼大使馆２２日在使馆网站上说，据印尼气象部门预报，未来数周印尼可能出现持续暴风雨等极端天气，加剧海上风浪，并可能引发洪水、泥石流等自然灾害。使馆提醒在印尼中国公民密切关注近期天气状况，注意出行安全，提前了解目的地及沿途路况，做好防灾准备，谨慎乘坐海上交通工具。
使馆还提醒，近期印尼多地暴发白喉疫情，已致数十人死亡，人口稠密的雅加达及周边省份存在较高程度感染风险，在印尼中国公民应密切关注疫情传播情况，尽量避免前往人群密集场所。如有需要可到当地有关机构接种疫苗。如发现疑似症状，应立即隔离并前往正规医院接受治疗。
使馆同时表示，新年假期是印尼购物高峰时期，各大商场及周边地区交通拥堵现象严重，建议大家提前规划出行时间。节假日期间省际高速公路、国道等堵车现象严重，加上雨季道路湿滑，提醒注意行车安全，避免酒后驾驶和疲劳驾驶。
使馆最后说，建议大家假期密切关注安全形势，切实提高安全防范意识，遇紧急情况及时报警并拨打中国驻印尼使领馆领保电话。
中央经济工作会议引发国际社会热烈反响 国外媒体和专家学者认为，中央经济工作会议把推动高质量发展作为当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，将有助于推动中国经济的质量变革、效率变革、动力变革，为中国经济保持健康稳定可持续发展提供政策上的坚实保障。【详细】