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中国驻印尼使馆提醒中国公民新年假期注意安全

郑世波

2017年12月23日09:56  来源：新华网
 
原标题：中国驻印尼使馆提醒中国公民新年假期注意安全

　　新华社雅加达１２月２３日电（郑世波）中国驻印度尼西亚大使馆２２日晚发布公告，提醒在印尼的中国公民２０１８年元旦假期注意安全。

　　中国驻印尼大使馆２２日在使馆网站上说，据印尼气象部门预报，未来数周印尼可能出现持续暴风雨等极端天气，加剧海上风浪，并可能引发洪水、泥石流等自然灾害。使馆提醒在印尼中国公民密切关注近期天气状况，注意出行安全，提前了解目的地及沿途路况，做好防灾准备，谨慎乘坐海上交通工具。

　　使馆还提醒，近期印尼多地暴发白喉疫情，已致数十人死亡，人口稠密的雅加达及周边省份存在较高程度感染风险，在印尼中国公民应密切关注疫情传播情况，尽量避免前往人群密集场所。如有需要可到当地有关机构接种疫苗。如发现疑似症状，应立即隔离并前往正规医院接受治疗。

　　使馆同时表示，新年假期是印尼购物高峰时期，各大商场及周边地区交通拥堵现象严重，建议大家提前规划出行时间。节假日期间省际高速公路、国道等堵车现象严重，加上雨季道路湿滑，提醒注意行车安全，避免酒后驾驶和疲劳驾驶。

　　使馆最后说，建议大家假期密切关注安全形势，切实提高安全防范意识，遇紧急情况及时报警并拨打中国驻印尼使领馆领保电话。

(责编：徐祥丽、袁勃)
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