外交部回应“联合国安理会通过涉朝决议”

人民网北京12月23日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹就联合国安理会通过第2397号决议答记者问。
问：12月23日，联合国安理会就朝鲜射导问题一致通过第2397号决议。中方对此有何评论？
答：12月23日，安理会针对朝鲜11月发射洲际弹道导弹一致通过第2397号决议。决议适度强化对朝制裁措施，同时强调不应对朝平民产生不利人道影响，不影响正常经济活动与合作、粮食援助和人道援助，不影响驻朝外交使团活动，并重申维护朝鲜半岛和东北亚和平与稳定，呼吁以和平、外交和政治方式解决问题，支持恢复六方会谈，还强调有关各方应当采取措施降低半岛紧张局势。中方希望有关各方都能全面、平衡执行包括第2397号决议在内的安理会涉朝决议，推进半岛有关问题和平解决。
作为朝鲜半岛的近邻，中方密切关注半岛局势发展，始终坚持实现半岛无核化、坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题的立场。这是我们处理朝核、导相关问题，包括参与安理会审议时一贯秉持的立场。当前半岛形势复杂敏感，中方呼吁有关国家保持克制，为缓和半岛紧张局势，妥善解决半岛问题作出积极努力。我们也希望有关各方积极考虑中方提出的“双暂停”倡议和“双轨并行”思路，同中方一道坚持推动对话协商，为推动半岛无核化进程，实现半岛和平稳定作出努力。
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