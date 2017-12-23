中共十九大精神对外宣介团访问缅甸、伊朗

本报仰光12月22日电 （记者张志文）12月21日至22日，中国社会科学院院长王伟光率中共代表团访问缅甸，会见缅联邦议会人民院议长吴温敏和主要政党领导人，并出席中共十九大精神专题介绍会，向缅政党政要、社会组织、智库媒体等各界人士宣讲十九大精神。

缅方盛赞中共十八大以来中国在习近平总书记领导下取得的历史性成就，高度评价中共十九大重要意义和深远影响。缅各界热烈期待深入学习借鉴中共治党理政经验，加强中缅各领域交流合作，共同推动中缅友好关系不断迈上新台阶。

新华社德黑兰12月21日电 （记者马骁、穆东）12月18日至21日，中联部副部长李军率中共十九大精神对外宣介团在伊朗举行专题宣介会，会见伊政党政要，接受媒体采访，重点阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，介绍“五位一体”总体布局、五大发展理念等。

伊朗各界热烈祝贺中共十九大取得的丰硕成果，认为世界将从中国特色社会主义发展中获益，表示伊方愿在共建“一带一路”框架下进一步深化伊中各领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2017年12月23日 03 版）

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