铺就巴西“电力高速公路”

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巴西美丽山特高压直流输电一期工程受端埃斯特罗托换流站。
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当地时间12月21日，由国家电网公司与巴西国家电力公司联合中标的巴西±800千伏美丽山特高压直流输电一期工程（以下简称“一期”）投运仪式在巴西米纳斯吉拉斯州埃斯特罗托换流站现场举行。巴西总统府秘书长、总统特别代表莫雷拉·佛朗哥，矿产与能源部部长费尔南多·科埃略，中国驻巴西大使李金章以及参建项目代表等共200余人出席投运仪式。佛朗哥在致辞中表示，这一工程堪称巴西的“电力高速公路”，是巴中合作的一张亮丽名片，其顺利投运将有助于推动两国全面战略伙伴关系的持续发展，造福两国人民。
北电南调，巴西电网电压等级迈上新台阶
作为国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目，“一期”是装机容量1123万千瓦的巴西第二大水电站——美丽山水电站的第一条送出工程。这条贯穿南北的“电力高速公路”，横跨4个州，穿越66座城市，输送距离2076千米，输送容量400万千瓦，总投资额达60亿雷亚尔（1雷亚尔约合2元人民币）。自2014年2月成功中标以来，“一期”工程历时44个月，比协议规定期限提前两个月竣工。此外，由国家电网公司独立投资建设的美丽山二期工程已于今年9月全面开工。
“一期”正式投入商业运行，标志着巴西成为全球第二个拥有特高压直流输电技术的国家，也化解了巴西人的“心病”。国家电网公司董事长舒印彪通过现场视频连线表示，巴西幅员辽阔，人口与能源分布不平衡。北部水电资源丰富而人口稀少，东南部人口密集而电能紧缺，因此“北电南调”一直是巴西的“国之大计”。中国的特高压直流输电技术输送容量大、输送距离长、能量损耗低、控制灵活、可靠性高。“一期”项目不仅可将美丽山水电站1/3强的电能输送至巴西东南部的负荷中心，满足2200万人口年用电需求，而且将减少其他成本更高且不可再生能源的使用。科埃略告诉本报记者，“一期”的投运，“优化了巴西电网结构，提高了巴西电网的安全稳定性和供电可靠性，使巴西电网电压等级又迈上一个新台阶”。
“一期”在建设期间，也带动了巴西当地电源、电工装备、原材料等上下游产业的发展，为当地创造就业岗位3万多个。巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯坦言，在当前失业率高达12.4%，尤其是青年失业率已攀升至29.9%的情况下，这个工程对巴西人真可谓雪中送炭。
履行社会责任，建设修复2000多千米道路
国家电网巴西公司总经理蔡鸿贤告诉本报记者，除了工程本身外，“一期”在项目建设期间还在当地大力践行企业社会责任。如在亚马孙热带雨林的落后地区，当地民众要求加强基础设施建设，“一期”为此用两年时间为沿线社区建设和修复了2000多千米的道路和200多座桥梁，极大方便了当地人的出行。
“一期”甚至赞助办起了养鸡场。帕拉州巴拉巴巴斯市维拉帕尔玛斯社区希望改良当地土鸡，“一期”项目公司与帕尔玛斯工人和农村企业协会签署了资金、技术赞助协议，派遣两位动物学技术员到亚马孙联邦大学学习技术，最终于今年9月帮助该社区建立了15个小型农场和1个养殖场，可在90天的生产周期内养殖4800只土鸡，并创造了50个直接就业机会。
作为疟疾流行最严重的国家之一，巴西制定了多套公共政策，联合各种力量对抗疟疾。为此，“一期”制定了详细的疟疾预防和控制方案，捐赠了包括办公用品、显微镜、计算机设备、空调、摩托车、放大镜、听诊器等在内的760项物资，对加强各卫生站的预防教育和安全监控起到了重要作用。
“一期”在巴西尚未正式投产时，当地人就赞其“造福一方”。入驻巴西以来，国家电网巴西公司两次被评为巴西电力行业“最佳公司”，为更多来巴西投资的国外公司起到了示范效应。
环评可圈可点，考古发掘与“护绿”同行
巴西是世界上环评最严的国家之一。“一期”在环评方面也可圈可点，成为科埃略眼中“引领能源绿色发展的精品示范项目”。
蔡鸿贤说，在工程策划阶段，“一期”就编制了社会环境保护实施方案。在植物保护方面，对种子、树苗、果实以及包括兰花和凤梨在内地的附生植物都进行了详细记录、保护，共抢救5177个调查物种中的1018个。所有物种都经过分类和量化，以便后续沿线移植、补种。根据巴西森林法规定，“一期”目前正在沿线4个州自然保护区内补偿种植880公顷含有原生植物的森林。在动物保护方面，“一期”聘请了生物学家、兽医和野外救护人员对整条线路进行监控和调查，最终统计列出4类陆生脊椎动物448种。其中，有11种被巴西环境部评估为珍稀动物，如鬃狼、美洲豹、美洲狮、貘和食蚁兽等；6种飞禽被世界自然保护联盟列为濒危动物，包括黄脸鹦鹉、鸸鹋和紫蓝金刚鹦鹉等。实施了2973项保护措施，包括1928项驱赶措施、867项抢救措施、75项树木或鸟巢隔离措施。
遗址保护与“护绿”同行。经过全线考古发掘，“一期”发现了188个具有历史意义的考古遗址。每个考古区域都被严格划定界限、隔离并进行识别，其中有一些区块进行了抢救性发掘，专家小组将挖掘出的文物转移并存放到相应博物馆。
李金章对本报记者表示，作为巴西第一条±800千伏特高压直流输电工程，“一期”受到了中国和巴西两国政府和领导人的高度关注，凝聚着中巴各界有识之士的心血和智慧，是特高压引领能源绿色发展和“中国方案”贡献全球的成功标志，也为“一带一路”倡议与巴西发展战略对接开辟了道路。
（本报里约热内卢12月22日电）
《 人民日报 》（ 2017年12月23日 03 版）
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