“新四大发明”火全球

4月30日，在土耳其伊斯坦布尔彭迪克火车站，乘客准备乘高铁列车前往安卡拉。由中国企业参与建设的连接土耳其首都安卡拉和土最大城市伊斯坦布尔的高速铁路，使两个城市间铁路运行时间由9小时缩短至3个半小时。

新华社记者 秦彦洋摄

11月11日，在菲律宾马尼拉一家商场，消费者使用GCash电子支付系统付款。与阿里巴巴合作的GCash被称作“菲律宾版支付宝”，如今在菲律宾全国已经拥有超过500万使用者。

新华社记者 秦 晴摄

5月24日，在加拿大新斯科舍省航海海鲜有限公司，一名工人展示带有中文质量认证标志环的活龙虾。当日，加拿大新斯科舍省与中国阿里巴巴集团天猫生鲜正式启动向中国线上市场提供高品质鲜活龙虾的项目。

邹 峥摄（新华社发）

6月9日，在往返于上海与日本之间的歌诗达邮轮赛琳娜号的餐厅里，旅客们通过支付宝扫码支付饮料费。

王 颖摄(新华社发)

1月16日，在马来西亚吉隆坡举办的中国高铁体验展上，参观者体验中国高铁列车控制台模型。

张纹综摄（新华社发）

11月3日，在美国华盛顿州韦纳奇市郊的奥威尔果品公司加工厂，工人对苹果品质进行监控。几年前，该公司与中国电商平台天猫结缘，中国成为其苹果和樱桃出口的主要海外市场之一。

新华社记者 王 迎摄

8月15日，在泰国曼谷的泰国国立法政大学，学生们使用ofo小黄车出行。

新华社记者 李芒茫摄

今年年中，来自“一带一路”沿线的20国青年评选出了中国的“新四大发明”——高铁、网购、支付宝、共享单车。在这些来自五湖四海不同种族的留学生的感受中，中国的“新四大发明”已经深入到他们的日常生活里。高铁跑出“中国速度”，拉近城市之间的距离；优质商品借助发达的电商平台，到达世界各地消费者的手中；扫码支付引领消费时尚，让不带钱包出门成为常态；共享单车为“最后一公里”提供解决方案，有效缓解交通拥堵……“新四大发明”是近年来中国科技创新的缩影，不仅改变了中国人的生活，也刷新了世界对中国的认识。而今，它们已漂洋过海，向各国人民展现了自己的魔力。

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