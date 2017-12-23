新华社韩国堤川１２月２２日电 记者手记：探访火灾后的韩国堤川市运动中心

新华社记者陆睿

记者２２日来到韩国堤川市运动中心火灾事故现场。寒风凛冽，发生火灾的建筑四周已围上警戒线，墙壁被大火熏得漆黑。一层架空结构的开放式停车场里，十多辆轿车被烧成废铁。多名警察、消防员和工作人员在现场进行联合取证鉴定。

该运动中心是一栋８层楼高的建筑，２１日突发火灾，造成２９人死亡，３１人受伤。

经常来运动中心做运动的５６岁金女士对记者说，该运动中心新换了老板，今年刚做完翻新改建，１０月２５日重新开门营业，不料才一个多月就出了这样的事情。

“重新装修给所有窗户都贴上了遮光膜。如果不贴这些膜，说不定砸窗逃生的概率会大大增加”，金女士表情凝重地说，“我的４个好朋友都在这次事故中丧生了。当时我不停给她们打电话，但一直没有人接。”

堤川市消防部门根据闭路电视监控画面初步推测，可能是停车场顶部进行线路施工时引发的火星点燃了周围的防水塑料泡沫。塑料泡沫起火后坠落在停车场内车辆上，导致火灾发生。

当地警方称，着火具体原因还有待进一步调查。这次事故造成众多人员伤亡，一定会彻查原委，确定事故责任。

６０岁的权某是火灾目击者。她对记者说，事故发生时她刚好从旁边路过，看到熊熊大火从一层向上和四周扩散，其间不断听到车辆炸裂的响声。整栋楼都被大火吞噬，现场笼罩在一片浓烟中。

２９名遇难者中大部分是在二层淋浴间蒸桑拿的女性。有报道称，由于起火点在一层停车场，车辆燃烧产生的大量有毒气体和浓烟蔓延到建筑上层，造成人员窒息身亡。自动洒水灭火系统没有正常启动也是致使大火迅速扩散的原因之一。

记者来到堤川首尔医院殡仪馆，上百名死者亲属心情沉痛。不少家属对消防人员的现场救援措施提出质疑：“事故下午３时５３分发生，消防队４时就赶到现场，可直到５时３０分才从二楼破窗而入。”“如果消防员早点打破窗户进入救援，也不会有那么多人在二楼桑拿房遇难。”

针对消防部门救援不力的指责，忠清北道消防本部长在记者会上说，由于建筑四周违规停放的车辆太多，一定程度延误了救援。此外，当时消防人员在停车场周边发现煤气罐，决定优先集中力量扑灭煤气罐旁的起火车辆。

２２日下午，韩国总统文在寅来到事故现场，随后前往多处殡仪馆慰问遇难者家属。他说“一定会从法律层面彻查事故原因和应急过程，让（后续处理）不留遗憾”。

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