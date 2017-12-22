“京津冀人才一体化发展论坛”热议协同发展与产业创新高端人才

人民网北京12月22日电 12月22日，由京津冀人才一体化发展部际协调小组办公室联合京津冀三地党委组织部共同举办，全球化智库（CCG）承办的第三届“京津冀人才一体化发展论坛”在天津举行。

本次论坛以“京津冀协同发展与产业创新高端人才”为主题，意在深入了解京津冀人才一体化发展面临的新形势新任务，研讨交流三地人才一体化发展的经验做法，进一步增强区域人才工作的合力，提升人才国际竞争力。

人才一体化的推进将助推京津冀协同发展

目前，京津冀一体化正在如火如荼地推进，京津冀三地在越来越紧密的合作中迎来更多发展机遇。高端人才作为区域发展的动力来源，人才一体化的不断推进对京津冀协同发展起到了助推作用。

中组部人才局原副巡视员、中国国际人才专业委员会副会长胡建华在演讲中结合“全球高端人才延揽计划”、“（中澳）人才发展功能”、“沿海临港产业人才集聚工程”以及“国际人才社区建设计划”四项重点工程的进展情况进行分析和总结，进一步探讨怎样使京津冀三地人才结构更加合理，实现人才资源市场化统一规范和公共服务高效均衡的人才一体化发展模式。

人才一体化需清晰的功能地位 发挥全球化作用

京津冀一体化涉及的人才问题主要是功能定位。到场的专家学者和企业家代表针对北京、天津和河北三个地方各需要怎样的人才以及如何发挥各自特点各抒己见。

北京科锐国际人力资源股份有限公司副董事长、投资并购部总裁王天鹏从市场化角度指出，京津冀人才一体化不能靠企业简单推荐，还需要依靠国家力量，从产业结构、资源配置、政策上进行引导。二三线城市的人才吸引需要各方面的配置到位。

中关村科技园区海淀园管理委员会原副主任、对外合作处处长张秀英则认为，京津冀人才一体化需要全球化视野。此外，互联网时代需要更多的学习同双创结合，更好地发挥实验和传承精神。

人才一体化需打通教育资源 制定更具针对性的政策

清华大学科技与社会研究所教授肖广岭从科技政策上指出，京津冀三地如果能打通教育资源，这对人才流通是极为有利的。另外，产业对接需要配套，天津和河北应该积极利用北京的教育资源优势，制定政策吸引人才。

首都经济贸易大学劳动经济学院人才发展系副主任魏华颖同样认为，教育是决定人才的重要因素之一。未来人才工作需要多方面的整合，不光靠政府，而要整合产学研作为一个整体平台发挥吸引人才的作用。对河北来讲，就需要挖掘自身优势使得人才政策具有针对性。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)