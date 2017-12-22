“2017中国海归创新创业成果”和“最具潜力留学人员创业企业榜单”在“海交会”发布

人民网12月22日讯 由中国留学人员回国服务联盟主办，全球化智库（CCG）承办的“2017中国海归创新创业成果发布会暨海归创新创业论坛”于昨日在“2017中国海外人才交流大会暨第19届中国留学人员广州科技交流会”上举行。本次大会由教育部、科学技术部、中国科学院、国务院侨务办公室、欧美同学会（中国留学人员联谊会）、中共广州市委、广州市人民政府共同主办，北京、上海、天津、重庆等27个城市（机构）协办。

“2017中国海归创新创业成果发布会暨海归创新创业论坛”是海交会的重要组成部分，人社部留学人员和专家服务中心副主任李璟、广州市人力资源和社会保障局副巡视员陈玉元出席活动并致辞，此外，人才领域专家学者、留学人员创业企业代表，地方政府、全国各地园区代表，留学回国服务工作专家以及来自世界各地的留学人员参加了论坛。

人社部留学人员和专家服务中心副主任李璟在致辞中表示，本次论坛紧扣“海归创新创业”这一主题，对在中国经济新常态和“双创”、海归热潮的背景下发挥政府、企业、社团和海外留学人才各自作用，创建和营造创新创业良好环境和氛围将起到助推作用。

广州市人力资源和社会保障局副巡视员陈玉元在致辞中强调，近年来粤港澳大湾区、广深科技创新走廊的提出，将把广东提升到了“中国硅谷”的高度，“海归”更加大有可为。

全球化智库（CCG）理事长、欧美同学会副会长、人社部中国留学人员回国创业专家指导委员会副主任王辉耀代表中国留学人员回国创业专家指导委员会发布“2017年度最具成长潜力的留学人员创业企业”榜单。中国国际人才专委会秘书长、全球化智库（CCG）副主任兼秘书长苗绿和零点有数数据科技集团国际关系与社会发展事业部研究总监杨宇分别在会上发布了“2017年度中国留学人员50人”榜单和“2017年度最具影响力新兴海归创业企业”榜单。

作为本次发布会的重要环节，全球化智库（CCG）在会上发布“2017年度中国留学人员50人”榜单。这是CCG连续第三年在海交会上发布该榜单。课题组以创新性、影响力、代表性、社会责任等多方面因素为评选依据，推荐出 2017年度“中国留学人员50人榜单”。

今年的榜单体现出了以下突出的特点：留学人员成就全面多样，涌现多位在学术、科技、商业、医学、文艺、慈善等各领域的国际大奖获得者。青年留学人才成绩显著，80、90后新生力量发力明显。多位学术研究、创业投资入选人物同时积极建言献策、贡献社会慈善教育事业。关注广大农村建设，聚焦科技兴农发展。关注社会民生，致力于献身医学健康事业。陈十一、张首晟、赵忠贤、谭盾、沈南鹏、张亚勤，卢迈，徐小平、严歌苓等50位2017年在学术、科研、政界、商界、医药、创业、投资、教育、公益、文艺等领域有着突出表现的杰出留学人员入选榜单。

在圆桌讨论环节，与会者就新时代海归的特点、国家在人才发展模式方面的“中国智慧”、粤港澳和杭州湾大湾区可为海归创新创业提供的契机、国际金融人才竞争力的进步空间、“双创”潮流里机遇与挑战、国家的“双创”政策的成果及进一步推进等话题展开深入研讨。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)