“小师傅非遗文化传承专项基金”在京启动

与会领导及非遗传承人共同启动“小师傅”非遗公益课堂落地仪式
人民网北京12月22日电 12月21日，中国儿童少年基金会主办、中国非物质文化遗产保护协会协办的“第四届美动华人公益盛典暨小师傅非遗文化传承专项基金启动仪式”在京举行。
“小师傅非遗公益专项基金”由中国儿童少年基金会联合音乐人孙楠、栾树、奥运冠军王涛、策划人孙鸣蔚发起。基金以传承发展非物质文化遗产为使命，通过组织艺术家团队深入学校开设“小师傅”非遗公益课堂以及开展系列社会宣传推广活动，培养非遗传承人才，倡导保护非物质文化遗产，引导孩子们乃至全社会增强文化自信、振奋民族精神。
仪式上，全国人大常委会委员、内务司法委员会副主任委员，中国儿童少年基金会副理事长陈秀榕，中国儿童少年基金会秘书长朱锡生，以及梁平木版年画传承人徐家辉、竹帘画传承人牟秉衡等10位国家级非遗传承人共同启动“小师傅”非遗公益课堂落地仪式。景岗山、赵胤胤、刘璇、龚琳娜、高晓攀、潘晓婷、张锦程、张延等被聘为项目公益大使。
年度公益大使
活动现场还举行我国首部儿童非遗主题纪录片《小师傅》的首映礼。该片由中国儿童少年基金会和广州众桥文化传播有限公司联合出品，每集以两位小师傅探访并拜师学艺一位非遗传承人为主线，通过师徒技艺传习过程中的场景体验和情节实录，展示非遗艺术的独特魅力。纪录片在为古老技艺搭建大众展示平台之外，为孩子们提供了解学习非遗技艺和匠心精神的平台与窗口，激发对传统文化的热爱和传承兴趣；同时也让更多公众走近了解非遗。
据悉，重庆梁商投资有限公司捐款200万元率先支持。“小师傅非遗文化传承专项基金”将在全国范围内考察遴选优秀代表性非遗项目，通过“小师傅”非遗公益课堂，让孩子们参与学习传承，并将过程拍摄成系列《小师傅》纪录片，陆续向社会推出。
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