《社会组织蓝皮书：中国社会组织评估发展报告（2017）》在京发布

人民网北京12月22日电 民政部社会组织服务中心、上海交通大学、社会科学文献出版社和爱佑慈善基金会于今日在京共同发布《社会组织蓝皮书：中国社会组织评估发展报告（2017）》。2007年，民政部正式启动社会组织评估工作，经过10年的发展，全国性社会组织评估的规范性、科学性、权威性、有序性和覆盖率均显著提升。

2016年度社会组织第三方评估机制有序推进

2015年，《民政部关于探索建立社会组织第三方评估机制的指导意见》正式开启了评估工作的新时代。2016年度，评估工作采用了更为有效的政社合作评估方式，第三方评估机制日渐成熟、规范和常态化。政社合作评估方式的有效性体现在：国家社会组织管理局、民政部社会组织服务中心的引领有助于保证评估的权威性和有序性，公开招标遴选的第三方评估机构及多领域评估专家的参与提升了评估的规范性和科学性。

2016年度社会组织评估首次采用在线申报系统

2016年度，全国性社会组织评估首次采用在“社会组织评估申报系统”中进行网上填报，简化申报程序，加强信息公开，提高了评估效率和效益。按照《国家社会组织管理局关于开展2016年度全国性社会组织评估工作的通知》，计划参评并自评符合条件的社会组织可以在线申报，填写统一的《社会组织评估申报书》，并于2016年10月31日前报送民政部进行评估资格审核。在线申报系统进一步规范了社会组织的申报流程，为后续评估环节奠定良好的基础。

社会组织评估的引导、识别和监督功能逐渐完善

社会组织评估的重要性日渐突出，特别是评估的引导、识别、监督三大功能逐渐完善：引导功能体现在评估对社会组织自身发展的激励上，通过第三方评估，优化社会组织的自我管理 ；识别功能体现在评估对政府和社会选择的影响上，通过相关政策的制定和实施对评估等级的应用，优化社会治理；监督功能体现在评估对社会组织传统监督方式的替代上，通过政府部门和公开招标遴选的第三方评估机构的合作，使评估成为事后监督的有效和有力手段。

持续发挥社会组织评估在新时代社会治理中的作用

社会组织评估涉及到民政部门、第三方评估机构、社会组织、公众等多方利益主体，由于利益诉求的差异，在评估过程中不可避免地存在多重问题。因此，需要持续完善社会组织评估的运作机制，加强对第三方评估机构的培育和监管，加强社会组织评估的激励约束机制，创新社会组织评估指标体系和评估流程。未来具体的发展方向包括：进一步强化合作，把第三方评估做实作强；提高评估结果与组织能力的动态匹配性，扩大评估的品牌效应；开发蓝皮书的互联网数据，使社会组织评估结果得到更好的推广和应用。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)