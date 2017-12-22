全国青少年语言表演艺术测评中心首期金牌教师培训班在京开课

人民网北京12月22日电 近日，由魅力校园推出的全国青少年语言表演艺术测评中心首期金牌教师培训班在北京正式举行。

中央电视台少儿频道资深导演、CCTV首届十大高级编辑、央视多届六一晚会总导演邬纯芳，中国传媒大学播音主持艺术学院副教授、广播电视语言传播博士赵琳，中国传媒大学教授、原中央电视台新闻播音员向笠，中央人民广播电台中国交通广播主持人丁婵，央视著名少儿节目主持人、中国传媒大学硕士金豆哥哥，北京空军蓝天幼儿艺术团副团长、历届央视春节联欢晚会语言舞蹈类编导赵飞、北京空军蓝天幼儿艺术团资深编剧刘飞等专家为本期金牌教师培训班授课、担纲评委。

全国青少年语言表演艺术测评由中国广播电影电视报刊协会认证，教材由中国传媒大学出版社出版，魅力校园诚意推出，旨在通过语言艺术教育让更多的青少年知道言为心声，通过语言表现心灵的仪态，给予孩子启发自我心智的力量。此次培训结合青少年语言表演艺术的测评重点，通过播音主持、朗诵表演等方面给予学员专业性、高品质及面对面的指导。在首期全国金牌教师培训班上，中国广播电影电视报刊协会会长梁刚建、国家广电总局宣传司原巡视员、副司长李宗达为全国青少年语言表演艺术测评实践基地颁发荣誉牌匾。

(责编：饶竹青(实习生)、常红)