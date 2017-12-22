新闻分析：日本引进陆基“宙斯盾”不仅为防御

日本政府１９日通过内阁决议，正式决定从美国引进两套陆基“宙斯盾”反导系统，计划２０２３年左右投入使用。
分析人士认为，尽管日本防卫省强调引进陆基“宙斯盾”是为了强化日本反导防卫能力，但这一装备实则具有攻击性，会对地区稳定产生不利影响，安倍晋三政府的军事野心也更加明显。
日本军事评论家前田哲男认为，舰载“宙斯盾”目前已经可以装配对地、对空和对舰导弹，如果陆基“宙斯盾”能够装配远程巡航导弹，则可能成为攻击敌方基地的有力武器，所谓的反导防御实际是实现攻击能力的借口。
日本政府引进陆基“宙斯盾”的理由，是面对“朝鲜问题等威胁”，日本有必要“从根本上强化反导系统，拥有可持续的反导能力”。
目前，日本陆基反导主力，是“爱国者”ＰＡＣ－３防空导弹同６艘“宙斯盾”舰搭载的反导系统构成的二级反导体系。这次计划引进的陆基“宙斯盾”系统，比“萨德”导弹射程更远、防御范围更大。
陆基“宙斯盾”是由美国军火巨头洛克希德·马丁公司开发的陆上部署型导弹拦截系统，在维护便利性、全天候运转方面比舰载“宙斯盾”系统更具优势。全套陆基“宙斯盾”系统包括反导武器防御系统和“宙斯盾”雷达系统，同时在垂直导弹发射井中部署最新型的“标准－３”（ＳＭ－３）拦截导弹。
日本军事评论员田冈俊次比喻说，如果“标准－３”是一把长剑的话，“爱国者－３”就是一把匕首，而“萨德”介于二者之间。
据日本广播协会电视台报道，陆基“宙斯盾”雷达系统比舰载“宙斯盾”的雷达探测范围更大，其配备的拦截导弹“标准－３”也比“宙斯盾”舰现有的“标准－３”性能更好。
日本防卫省强调引进陆基“宙斯盾”只是为了强化日本的反导防卫能力，但这一装备也被认为具有攻击性。日本自民党内一直以朝鲜导弹危机迫在眉睫为借口，呼吁解禁“攻击敌方基地能力”，就连防卫大臣小野寺五典也对此持积极态度。
日本政府拟在山口、秋田两县部署这两套陆基“宙斯盾”，此举也引发当地居民反对和质疑。《每日新闻》报道认为，两地居民认为陆基“宙斯盾”的部署可能令所在地成为潜在的被攻击对象，对政府这一做法感到不安。
日本山口大学名誉教授纐缬厚认为，日本引进陆基“宙斯盾”打造如此“厚重”的反导系统，将进一步加速日美两国军事一体化步伐。安倍政府肆意煽动朝核问题、“中国威胁论”，在国内营造一种无法进行冷静讨论的环境，企图以此使军扩行为正当化。然而，这样的做法无益于缓解区域紧张，只会继续加深日本与中、俄等国的嫌隙。
尽管日本引进陆基“宙斯盾”已成定局，但至少要等５年后才能投入使用，且这个时间点还可能因人员训练等因素被推迟。前田哲男认为，安倍政府以“面临朝鲜问题的紧迫威胁”为由引进陆基“宙斯盾”，但这一装备并不能解决所谓的“燃眉之急”，朝鲜问题不过是安倍政府实现军扩的借口而已。（记者 王可佳）
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