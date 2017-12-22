中国驻泰大使馆：全力救治大象踩踏事故伤者

中国驻泰国大使馆２２日向媒体通报，使馆方面高度重视泰国春武里府邦拉蒙县金三角水果园大象踩踏中国游客造成１死２伤的事故，第一时间要求泰方妥善保管死者遗体，全力救治受伤中国游客。

通报说，当地旅游警察、游客协助中心应使馆要求，已派人赴医院探望并照料伤者。使馆也已派员赶赴医院探视，并将为受伤人员及死者家属提供必要协助，妥善做好善后工作。

据中国驻泰使馆了解，目前１名伤者已出院，另１名伤者正在接受治疗，无生命危险。水果园园主已联系保险公司为伤者解决医疗费，并提供赔偿。

据泰国媒体报道，事故发生在当地时间２１日１７时３０分许，金三角水果园一头大象失去控制冲向游客，造成一名中国籍领队死亡，两名游客受伤。

肇事大象的象夫对泰国媒体说，大象发怒的原因是有游客拉扯大象尾巴。泰国警方则表示，目前事件发生的具体原因仍有待进一步调查，若发现象夫或水果园所有者有过失将依法追责。（记者杨舟 李欣莹）

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