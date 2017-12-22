日本出生人数连续两年低于100万人 人口减幅创历史新高

人民网东京12月22日电（许永新）22日，日本劳动省发布了人口动态统计，据推算，2017年日本国内出生的孩子为94.1万人，同比减少约3.6万人。连续第二年低于100万人，预计将成为1899年有统计数据以来最少的一年。而另一方面，死亡人数却在增加，减去出生人数的自然减少人数将为40.3万人，创历史新高。

据《朝日新闻》报道，这是连续11年出现人口自然减少，40万人相当于长野市或宫崎市等中心城市的人口数量。减少幅度比2016年增加22%，达7万人，减幅正在不断加大。

日本的出生人数从上世纪70年代上半期的200多万人开始出现一直呈现减少趋势，2016年约为97.7万人，第一次低于100万人。受此前少子化的影响，20岁至40岁的女性数量不断减少是主要原因，今后出生人数将会进一步减少。女性一生中生孩子的总和生育率虽然有恢复倾向，但在2016年仅为1.44，大大低于能够维持人口所需的2.07。

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