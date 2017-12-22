秘鲁国会投票否决总统弹劾案

秘鲁国会２１日对总统库琴斯基弹劾案进行投票表决，因支持票没有达到国会总议席的三分之二，该弹劾案被否决。

秘鲁国会共有１３０个席位，最大反对党人民力量党占７１席，执政党只占１８席。各党派议员经过激烈辩论后，最终以７９票赞成、１９票反对、２１票弃权的结果否决了弹劾案。

一些原来支持弹劾案的反对党议员在辩论时表示，这次仓促启动弹劾总统程序，有悖民主原则，且不利于国家政治稳定和经济发展。

１５日晚，秘鲁国会投票通过反对党议员发起的动议，决定启动弹劾总统程序。

库琴斯基涉嫌腐败案由邻国巴西的反腐行动带出。今年９月以来，秘鲁负责巴西奥德布雷希特建筑公司行贿案的国会“洗车行动”调查委员会数次要求库琴斯基当面接受质询，但库琴斯基只同意书面质询。库琴斯基也多次表示，他与这家巴西公司“没有任何直接或间接的关系”。

本月１２日，案情出现重大进展。国会调查委员会收到奥德布雷希特公司前高管的证词，显示在２００４年至２００７年期间，该公司向库琴斯基时任董事会主席的西部田野资本公司支付了７８．２万美元，这些款项与秘鲁北部奥尔莫斯灌溉项目和北泛美公路建设项目的特许权有关。

库琴斯基于２００４年２月至２００６年７月先后担任托莱多政府的经济财政部长和内阁总理，并兼任过负责项目推进的私人投资促进署董事会主席。

库琴斯基于２０１６年６月以微弱优势赢得总统大选。执政一年半来，政府成员多次受到来自国会反对派的弹劾压力，已有４位部长被迫辞职。

此间分析认为，总统弹劾案实际上是秘鲁各种政治力量博弈的结果。虽然政治危机暂时结束，但政府同国会的矛盾冲突没有解决，秘鲁各派政治力量之间的较量还将继续，库琴斯基政府今后面临的局势仍十分严峻。（记者贾安平 张国英）

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