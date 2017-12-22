你的天空别再灰的脸 除霾“大炮”亮相新德里

印度首都新德里２０日推出一款除霾“大炮”，利用高速喷射的水雾去除空气污染物。环境保护人士认为这治标不治本。

法新社报道，这款除霾“神器”形似超大号吹风机，安装在平板卡车上。它在德里东部阿嫩德维哈尔区接受测试，那里毗邻一个空气污染严重的工业区。

美国驻印大使馆网站数据显示，阿嫩德维哈尔当天的细颗粒物（ＰＭ２.５）指数为３８０，是世界卫生组织所设安全上限的１５倍多。

制造商“云技术”公司说，除霾“大炮”每分钟能把１００升水喷到５０米高处，水雾化后融入空气，可以清除９５％的污染物。不过，一两台不见效，需要３０到４０台才可能管用。

除霾“大炮”每台价格高达３.１万美元，但新德里政府似乎“不差钱”。

市政府环境部长伊姆兰·侯赛因说：“如果证明有效，我们会尽快在新德里的街头大量使用。”

绿色和平组织不为所动，成员苏尼尔·达希亚说，“治理污染问题的方法在于从源头上控制，而不是朝它（污染物）喷水。”

新德里每年冬季雾霾严重，市长阿尔温德·凯杰里瓦尔上月甚至称这里是“毒气室”。尽管政府采取诸如关闭工厂、砖窑、机动车限行等短期措施，污染水平依旧无法降低。（陈丹）【新华社微特稿】

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