日本防卫预算连续6年增长

日本政府２２日批准２０１８财年政府财政预算案，其中防卫预算连续第６年增长，并连续第３年超过５万亿日元（１００日元约合５．８元人民币）。
根据预算案，２０１８财年总预算达９７．７１万亿日元，较２０１７财年增加约２６００亿日元，连续第６年创历史新高。日本政府将在明年初向国会提交这份预算案。
根据预算案，２０１８财年日本的防卫预算达到５．１９万亿日元，较去年增长约１．３％。根据计划，２０１８财年日本将购买６架Ｆ－３５Ａ战斗机、用于战斗机的远程巡航导弹等装备，并将建造一艘新潜艇和两艘新型驱逐舰。
增强导弹防御系统是２０１８财年日本防卫预算的核心内容之一。日本政府１９日正式决定引进两套陆基“宙斯盾”导弹防御系统，并决定在２０１８财年防卫预算中追加７．３亿日元的军备费用。此外，２０１８财年日本还将斥资４４０亿日元购买日美共同研发的“标准－３ ＩＩＡ”增强型反导系统。
此外，根据该预算案，社会保障支出预算较去年增加约５０００亿日元，为３２．９７万亿日元，刷新了历史最高纪录。
基础财政收支的赤字额为１０．４万亿日元，比上一财年减少约４０００亿日元。共同社认为，政府虽预测２０１８财年的税收将增加１．３７万亿日元，但防卫预算、社会保障支出预算等项目持续增长，再次阻碍了日本政府改善财政收支状况的步伐。（记者 王可佳）
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