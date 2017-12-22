WWF调查结果称日本象牙市场成走私温床

【环球网报道 记者 屈腾飞】据日本共同社报道，国际环保组织世界自然基金会(WWF)12月20日公布调查结果称，日本象牙市场成为向外国有组织走私渠道的温床，外国人违法携带象牙制品出境的现象也十分猖獗。
因非洲象濒临灭绝，在中美等国相继关闭国内象牙市场的情况下，日本以“市场得到妥善管理”为由，一直维持市场。但调查结果与日本政府的见解相矛盾，WWF认为“(日本市场)属于《华盛顿公约》敦促关闭的市场”，要求日本做出应对。
WWF介绍称，此次调查于5月至9月实施，对象为：(1)东京、大阪、京都的古董工艺品街及旅游点共计430家商铺的销售情况;(2)包括网上的拍卖交易情况;(3)针对古董工艺品业者的询问调查，确认了超过五千件象牙制品。
在古董工艺品街等处，调查人员发现许多外国人购买象牙制品。尽管携带象牙制品出境违法，但7成以上商铺回答“没问题”。由于大部分制品为加工品，无法判断是否来自偷猎或走私等。
2011年至2016年，查获的从日本非法出口的象牙制品共计2.42吨，主要在中国被扣押。WWF向共计50家古董工艺品业者提出购买违法的未经登记的整根象牙，半数业者表示接受订单。
日本政府虽根据2017年6月修改的《物种保存法》加强了管制，但WWF认为“内容有限，日本国内交易不受限制的问题没有解决”。
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